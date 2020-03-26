Hyundai, Açılabilir Tavanlar İçin Hava Yastığı Geliştirdi

Hyundai, dünyanın ilk açılabilir tavanlar için geliştirilen hava yastığını duyurdu. Hyundai'nin açıklamalarına göre bu hava yastığı sistemi sadece aracın takla atması durumunda çalışıyor ve 0.08 saniyede de tüm çatıyı kaplıyor.

Otomobil sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Hyundai, özellikle son birkaç yıldır iyi bir çıkış yakaladı. Otomobil modellerinde köklü değişiklikler yapan ve rakiplerini ciddi anlamda zorlamaya başlayan Güney Koreli otomobil üreticisi, şimdi de otomobil sektörünü derinden etkileyecek yeni bir teknolojinin altına imzasını attı. Hyundai, geliştirdiği son teknoloji ile sürücü ve yolcu güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Hyundai tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, açılabilir tavanlarda çalışabilen dünyanın ilk hava yastığını geliştirmiş durumda. 24 farklı patentli teknoloji içeren bu sistem, sadece araç takla attığından devreye giriyor ve 0.08 saniye içerisinde aracın cam tavanını tümüyle kaplayıp, araç içindeki kişilerin bu camdan fırlamalarının ya da herhangi bir şekilde zarar görmelerinin önüne geçiyor.

Hyundai'ın geliştirdiği hava yastığı işte böyle görünüyor

Aslına bakacak olursak Hyundai, 2002 yılından beri hava yastıkları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 2017 yılında sunrooflar için hava yastıkları üretmeyi başaran şirket, şimdi de açılabilir tavanlar için daha gelişmiş bir hava yastığı sistemiyle karşımıza çıkmış durumda. Hyundai tarafından yapılan bu açıklamalara göre söz konusu sistem, küresel olarak tüm pazarlarda erişilebilir olacak.

Gelişim sürecinde girdiği testleri başarıyla tamamlayan sistem, kısa bir süre önce de ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından düzenlenen bir teknik seminerlerde tüm sürücülere tanıtılmış durumda. Hyundai, yeni hava yastıklarının tüketicilerle ne zaman buluşacağına dair herhangi bir açıklama yapmadı.