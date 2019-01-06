Her şeyin akıllandığı çağımızda arabalar da nasibini almış durumda. Hyundai, daha önceden tanıttığı konsept aracına bazı özellikler ekledi ve iyice akıllı oldu. Tabii bunların hepsi sadece sanal ortamda var.

Koreli otomobil devi Hyundai, son zamanlarda çok güzel arabalar üretiyor ve satış rakamları da zaten bunu destekler nitelikte. Hyundai geçen sene çıkardığı Le Fil Rouge isimli konsept aracıyla sadece bugünü değil yarını da düşünüyoruz diyor. Aracın özellikleri Hyundai’ın resmi YouTube sayfasında yayınlandı. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Videoda gördüğünüz üzere çok çarpıcı bir araba olmasının yanı sıra, çok fazla teknolojik donanım içeriyor. Ama çok da büyük hayallere kapılmayın, bunların hepsi şimdilik sadece sanal ortamda oluşturulmuş bir videodan ibaret.

Hyundai konsept aracında yapacağınız bütün her şeyi akıllı telefonunuzdan kontrol etmenizi istiyor. Bir alışveriş merkezine gittiğiniz zaman, araç şarj istasyonunu bina ile iletişime geçerek kendisi bulup şarj olmak için gidebilecek.

Öncelikle bu tarz hayallere ulaşmak için çok fazla birbiriyle iletişim halinde olan sistemlere ihtiyacımız var. Araçlar kendi aralarında, sonrasında binalarla iletişimde olmalı. Hyundai bütün bu teknolojisini diğer araba üreticisi firmalarla paylaşacak mı bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz, şarj aletlerinde bile belirli bir standart sağlanamamışken bütün araçların birbiriyle iletişim halinde olması gerçekleşmesi biraz zor gibi görünen bir hayal.