Karşınızda Hyundai'ın En İddialı Hatchback'i: i30N Fastback

Hatchback segmentinde iddialı bir alternatif sunmak isteyen Hyundai, i30N Fastback ile piyasaya sağlam bir yumruk vurmayı hedefliyor.

Golf GTI’ın tasarımından memnun değil misiniz? Ya da Seat Leon Cupra sizin için fazla mı kibar görünüyor? Güney Koreli otomotiv devi Hyundai’nin sizin için oldukça çekici bir çözümü olabilir. Yeni Hyundai i30N Fastback, mevcut hatchback’lerden tatmin olmayanlar için son derece cazip bir alternatif oluşturuyor.

Hyundai’nin i30N Fastback modeli için mevcut i30N üzerinde devrimsel bir tasarım güncellemesi yaptığını söylemek pek mümkün değil. Bununla birlikte araç, küçük dokunuşlar ile daha dinamik bir görünüme kavuşmuş. Genel olarak ise hala 450 litrelik bir bagaja ve 5 kapılı yapıya sahip olmaya devam ediyor.

Hyundai, i30N’de bulunan 248 beygirlik motordan elde ettiği gücü, i30N Fastback’te 273 beygire yükseltiyor. Bu da aracın 0’dan saatte 100 kilometre hıza çıkış süresini 0.3 saniye düşürerek 6.1 saniyeye getiriyor. Yine de i30N Fastback’in diğer ‘kardeşlerine’ göre büyük bir performans iyileştirmesi sunmadığını belirtelim.

Hyundai, i30N Fastback ile birlikte Golf GTI, Seat Leon Cupra ve Renault Megane RS’in doğrudan rakibi haline geliyor. Şirketin böylesine çekişmeli bir rekabetten nasıl bir sonuç elde edeceği şu an için bilinmiyor ancak 2018’in ilk yarısında 3 bin hatchback modeli satmayı başaran şirket, tahmini satış sayısını aşmayı başarmıştı.