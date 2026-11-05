Hyundai’nin Kasım 2026 fiyat listesi açıklandı. Markanın güncel ürün gamında i20, i30, BAYON, KONA, TUCSON, INSTER, KONA Elektrik, IONIQ 5, IONIQ 3, Yeni IONIQ 6, IONIQ 9 ve SANTA FE Hibrit modelleri bulunuyor.

Hyundai, Kasım 2026 döneminde geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Markanın güncel ürün gamında yerli üretim i20 ve BAYON’un yanı sıra i30, KONA, TUCSON, INSTER, KONA Elektrik, IONIQ 5, IONIQ 5 N, Yeni IONIQ 6, IONIQ 9, TUCSON Hibrit ve SANTA FE Hibrit bulunuyor.

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Bu içerikte Hyundai’nin Kasım 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, azami liste fiyatlarını, kampanyalı satış fiyatlarını ve opsiyon bedellerini inceliyoruz.

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Hyundai fiyat listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı i20 1.582.000 TL 1.575.000 TL i30 2.120.000 TL 2.120.000 TL BAYON 1.672.000 TL 1.645.000 TL KONA 2.385.000 TL - TUCSON 2.599.000 TL - INSTER 1.670.000 TL 1.520.000 TL KONA Elektrik 2.479.000 TL 2.349.000 TL IONIQ 5 3.350.000 TL 3.350.000 TL IONIQ 3 1.799.000 TL - Yeni IONIQ 6 3.246.000 TL 3.243.000 TL IONIQ 9 6.040.000 TL - SANTA FE Hibrit 6.180.000 TL -

i20 fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Jump GSR2C & E-Call, Manuel 1.582.000 TL 1.575.000 TL 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Jump GSR2C & E-Call, DCT 1.759.000 TL 1.759.000 TL 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Style GSR2C & E-Call, DCT 1.965.000 TL 1.780.666 TL 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Elite GSR2C & E-Call, DCT 2.091.000 TL 1.898.165 TL

Hyundai i20, Kasım 2026 listesinde 1.0 T-GDI 90 PS benzinli motor, manuel ve DCT şanzıman seçenekleriyle bulunuyor.

i20 opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 9.000 TL -

i30 fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6 T-GDI 150 PS, Benzin Comfort, DCT 2.120.000 TL 2.120.000 TL 1.6 T-GDI 150 PS, Benzin Prime, DCT 2.320.000 TL 2.320.000 TL

Hyundai i30, kompakt hatchback sınıfında benzinli motor ve DCT şanzıman kombinasyonuyla sunuluyor. Comfort ve Prime donanım seviyelerine sahip model, günlük kullanımda hatchback pratikliğini daha güçlü bir motor seçeneğiyle birleştirmek isteyen kullanıcılara yönelik bir alternatif oluşturuyor.

i30 opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 11.000 TL -

BAYON fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Jump, Manuel 1.672.000 TL 1.645.000 TL 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Jump GSR2C & E-Call, DCT 1.745.000 TL 1.665.000 TL 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Style GSR2C & E-Call, DCT 2.067.000 TL 1.769.832 TL 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Elite GSR2C & E-Call, DCT 2.212.000 TL 1.972.000 TL

Hyundai BAYON, markanın Türkiye'de üretilen kompakt SUV modellerinden biri. 1.0 T-GDI 90 PS benzinli motorla sunulan araçta manuel ve DCT otomatik şanzıman seçenekleri bulunuyor. Jump, Style ve Elite donanımları tercih edilebiliyor.

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BAYON opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 9.000 TL -

KONA fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin Prime, DCT (2026) 2.385.000 TL 2.385.000 TL

Hyundai KONA, markanın kompakt SUV sınıfındaki modellerinden biri. Kasım 2026 fiyat listesinde 1.6 litrelik T-GDI 180 PS benzinli motor ve DCT otomatik şanzıman kombinasyonuyla yer alıyor.

KONA opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 10.000 TL -

TUCSON fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6 CRDi 136 PS, Dizel 4x4 Elite Plus, DCT (2025) 3.682.000 TL 3.592.000 TL 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin 4x2 Comfort, DCT (2026) 2.599.000 TL 2.599.000 TL 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin 4x2 Prime, DCT (2026) 2.771.000 TL 2.676.000 TL 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin 4x2 Elite, DCT (2026) 3.520.000 TL 3.390.000 TL 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin 4x4 Elite Plus, DCT (2026) 3.770.000 TL 3.690.000 TL 1.6 CRDi 136 PS, Dizel 4x4 Comfort Sunroof, DCT (2026) 2.790.000 TL 2.790.000 TL

TUCSON, Hyundai SUV ailesinin geniş motor ve donanım seçeneklerine sahip modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Benzinli ve dizel motorların yanında 4x2 ve 4x4 çekiş seçenekleri sunuluyor.

TUCSON opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 14.000 TL -

INSTER fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 71,1 kW, Elektrik Dynamic, Otomatik 1.670.000 TL 1.520.000 TL 84,5 kW, Elektrik Advance, Otomatik 1.920.000 TL 1.770.000 TL 84,5 kW, Elektrik Cross Advance, Otomatik 1.970.000 TL 1.820.000 TL

Hyundai INSTER, markanın tamamen elektrikli şehir otomobili. Kompakt boyutlarıyla şehir içi kullanımına odaklanan modelde standart ve uzun menzil seçenekleri bulunuyor.

INSTER opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 9.000 TL -

KONA Elektrik fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 99 kW Elektrik Standart Menzil Advance GSR-2-C Otomatik 2.479.000 TL 2.349.000 TL

Hyundai KONA Elektrik, markanın kompakt SUV modelinin tamamen elektrikli versiyonu. Kasım 2026 fiyat listesinde 99 kW gücündeki elektrik motoru ve Advance donanımıyla bulunuyor.

KONA Elektrik opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 10.000 TL -

IONIQ 5 fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 125 kW Elektrik Dynamic Visionroof, Otomatik 3.350.000 TL 3.350.000 TL 160 kW Elektrik Progressive, Otomatik 3.999.000 TL 3.999.000 TL

Hyundai IONIQ 5, markanın tamamen elektrikli SUV modellerinden biri. Farklı batarya ve motor seçenekleriyle sunulan otomobil, Dynamic Vision Roof ve Progressive donanımlarıyla tercih ediliyor.

IONIQ 5 opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 15.000 TL -

IONIQ 3 fiyatları - Kasım 2026

Listeye eklenen yeni modellerden biri IONIQ 3. Markanın tamamen elektrikli ürün gamındaki yeni üyesi, standart ve uzun menzil seçeneklerinin yanında farklı donanımlarla satışa sunuluyor.

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 107,8 kW, Standart Menzil Select Otomatik 1.799.000 TL 1.799.000 TL 99,5 kW, Uzun Menzil Trend Otomatik 2.099.000 TL 2.099.000 TL 99,5 kW, Uzun Menzil Trend + Vision Roof 2.149.000 TL 2.149.000 TL 99,5 kW, Uzun Menzil Prime Otomatik 2.249.000 TL 2.249.000 TL 99,5 kW, Uzun Menzil Prime + Vision Roof 2.349.000 TL 2.349.000 TL 99,5 kW, Uzun Menzil N Line Evo 3.220.000 TL 3.220.000 TL

Yeni IONIQ 6 fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 125 kW Elektrik Advance, Otomatik 3.246.000 TL 3.243.000 TL 160 kW Elektrik Progressive, Otomatik 3.795.000 TL 3.795.000 TL

Hyundai Yeni IONIQ 6, aerodinamik tasarımı ve tamamen elektrikli motor seçenekleriyle markanın elektrikli sedan modellerinden biri.

Yeni IONIQ 6 opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 15.000 TL -

IONIQ 9 fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 160 kW / 218 PS, Elektrik 4x2 Progressive, Otomatik (2026) 6.040.000 TL 6.040.000 TL 160 kW / 218 PS, Elektrik 4x2 Progressive Bluelink Otomatik 6.150.000 TL 6.150.000 TL 226 kW / 307 PS, Elektrik 4x4 Calligraphy, Otomatik (2026) 7.190.000 TL 7.190.000 TL 226 kW / 307 PS, Elektrik 4x4 Calligraphy Bluelink Otomatik 7.300.000 TL 7.300.000 TL

Hyundai IONIQ 9, markanın büyük gövdeli ve tamamen elektrikli SUV modellerinden biri. Modelde 4x2 ve 4x4 çekiş seçenekleriyle birlikte Progressive ve Calligraphy donanımları bulunuyor.

IONIQ 9 opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 18.000 TL -

SANTA FE Hibrit fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6 T-GDI HEV 239 PS, Benzin 4WD Progressive, Otomatik 6.180.000 TL 6.180.000 TL

SANTA FE Hibrit'in 1.6 litrelik hibrit motor ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle sunuluyor.

SANTA FE Hibrit opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 21.000 TL -

Kaynak: Hyundai Türkiye