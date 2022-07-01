Türkiye’de Satılan Hyundai Otomobil Modelleri ve Fiyatları

Dünyanın en popüler otomobil firmalarından bir tanesi olan Hyundai, pek çok farklı modeli ile otomobilseverlerin beğenisini topluyor. Ülkemizde de sevilen Hyundai’nin tüm modelleri ve paketlerine ulaşmak tabi ki mümkün değil. Gelin Hyundai’nin Türkiye’de sattığı otomobil modellerine, fiyatlarına ve kısaca bu modellerin öne çıkan özelliklerine yakından bakalım.

Güney Kore merkezli bir otomobil firması olan Hyundai Motor Company, dünyanın en popüler markalarından bir tanesi. Binek, SUV ve ticari sınıfında pek çok farklı model ile otomobilseverlerin beğenisini kazanan firma, ülkemizde de en sevilenler arasında. Elbette pek çok farklı nedene bağlı olarak Hyundai’nin ürettiği tüm modeller ve bu modellerin zenginleştirme paketlerinin tamamını ülkemizde bulmak mümkün değil.

Sanmayın ki Hyundai’nin Türkiye’de sattığı otomobil modellerinin sayısı az ya da paket seçenekleri zayıf. Ülkemiz otomobil piyasasında adını tüm dünyaya duyurmuş önemli bir pazar, bu nedenle pek çok model ve genişletme paketlerine ulaşmanız mümkün. Gelin Hyundai’nin Türkiye’de sattığı otomobil modelleri ile 2022 fiyatlarına yakından bakalım ve her birinin öne çıkan özelliklerini görelim.

Türkiye’de satılan Hyundai modelleri ve fiyatları:

Hyundai i10:

Hyundai i10 3,67 metre uzunluğunda ve 1,68 metre genişliğinde küçük bir model olması ile dikkat çekiyor. Küçük boyutları sayesinde şehir içi kullanımda büyük bir manevra kolaylığı sağlıyor. Kompakt dış tasarımını tamamlayan iyi düzenlenmiş iç hacmi, küçük bir aracın içinde olduğunuzu hissettirmeyen bir konfora sahip.

1.0 MPI 67 PS Jump Manuel benzinli 315.000 TL

1.0 MPI 67 PS Jump AMT benzinli 353.000 TL

1.2 MPI 84 PS Style AMT benzinli 365.000 TL

1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk AMT benzinli 382.000 TL

Hyundai i20:

Sınıfının en iyi güvenlik sistemlerine sahip olan Hyundai i20, verimli motor seçenekleri ile dikkat çekiyor. Günümüz ihtiyaçlarına uygun olarak pek çok yeni akıllı otomobil teknolojisi ile donatılan model, sportif bir dış tasarım konseptine sahip. İç tasarımındaki iyi düşünülmüş detaylarla hem konforu hem de sürücü ve yolcu güvenliğini ön planda tutuyor.

1.4 MPI 100 PS Jump Manuel benzinli 379.000 TL

1.4 MPI 100 PS Jump Otomatik benzinli 434.500 TL

1.4 MPI 100 PS Style Otomatik benzinli 443.500 TL

1.4 MPI 100 PS Style Plus Otomatik benzinli 469.000 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Otomatik benzinli 485.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style DCT benzinli 475.000 TL

Hyundai Elantra:

Dış tasarım konseptiyle dikkat çeken Hyundai Elantra, gözlerin her an üzerinizde olmasını sağlayan elmas kesim detaylara sahip. Elmas kesim dış tasarım detayları, uzatılmış motor kapağı ve pürüzsüz tavan çizgileriyle tamamlanıyor. İç tasarımda konforu arttırmak için eklenmiş akıllı teknolojiler ve güvenlik sistemleri, sürücülere keyifli bir deneyim sunuyor.

1.6 MPI 123 PS Style Manuel benzinli 552.000 TL

1.6 MPI 123 PS Style Comfort CVT benzinli 589.000 TL

1.6 MPI 123 PS Smart CVT benzinli 645.000 TL

Yeni Hyundai i20 N:

Bir sürüşten çok daha fazlasını sunduğu iddiasıyla tanıtılan Yeni Hyundai i20 N, sürücülerine heyecan verici bir sürüş deneyimi vaadediyor. Yüksek performanslı 1,6 Litre Turbo GDi motoru ve 204 PS gücü ile bu vaadinin altını dolduruyor. Sunduğu bu yüksek performansı, iç tasarım detaylarıyla da destekleyerek gerçek bir konfor sunuyor.

1.6 T-GDI 204 PS Manuel benzinli 685.000 TL

Hyundai Bayon:

Hyundai SUV sınıfı modellerin en iyilerinden biri olarak kabul Bayon, 48V Hafif Hibrit Sistem ile kullanılabiliyor. Güç aktarım sistemleri sayesinde hem şehir içi hem de şehir dışı sürüş için uygun. Böyle güçlü bir model elbette yanında pek çok akıllı güvenlik sistemi ile birlikte geliyor. 411 litrelik iç hacmi sayesinde sürücü ve yolcuları rahat bir sürüş bekliyor.

1.4 MPI 100 PS Jump Manuel benzinli 437.000 TL

1.4 MPI 100 PS Jump Otomatik benzinli 468.000 TL

1.4 MPI 100 PS Style Otomatik benzinli 485.000 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Otomatik benzinli 497.500 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style DCT benzinli 526.500 TL

Hyundai Kona:

Geliştirilmiş güç aktarım sistemleri ile dikkat çeken Hyundai Kona, zarif tasarım güncellemeleri ile fark yaratmayı hedefliyor. Sportif dış tasarım konsepti sayesinde diğer SUV sınıfı modellerden ayrılıyor. Gelişmiş süspansiyon sistemi ile her türlü yol koşulunda sürücüye çok daha pürüzsüz ve kontrollü bir sürüş deneyimi sunuyor.

1.0 T-GDI 120 PS Style DCT benzinli 595.000 TL

Hyundai Tuscon:

Hyundai için otomotiv dünyasındaki değişimin habercisi olan Tuscon modeli, gelişmiş sürüş destek modelleri ile dikkat çekiyor. Modelin 3 boyutlu parametrik hatları elmas kesim detaylar ve ön ızgara ile zenginleştirilmiş. Sportif dış tasarımı ile klasik SUV sınıfı modellerden ayrılıyor. Elbette sınıfının vazgeçilmezi olarak geniş bir iç mekan sunuyor.

1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort DCT benzinli 745.381 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus DCT benzinli 811.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line DCT benzinli 1.015.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime DCT dizel 854.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite DCT dizel 952.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus DCT dizel 1.052.000 TL

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus Otomatik hibrit 1.210.000 TL

Hyundai Santa FE Hibrit:

Çok daha güçlü bir performansı çok daha yüksek yakıt verimliliği ile sunan Hyundai Santa FE Hibrit, optimum sürüş ve fren performansı ile dikkat çekiyor. Şanzımana Entegre Elektrikli Cihaz sayesinde hibrit motorun hakkını veriyor. Bu verimli performansı geleceğe göz kırpan bir dış tasarımla ve rahat iç mekan konforu ile destekliyor.

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Progressive Otomatik hibrit 1.598.000 TL

Hyundai Kona Elektrik:

Hyundai Kona Elektrik modelinin elbette en dikkat çeken özelliği tek şarjla tam 484 kilometre yol yapabiliyor olması. SUV sınıfının klasik tarzını yenilikçi dokunuşlarla zenginleştiren model, akıllı güvenlik sistemleri ile donatıldı. Elektrikli motora sahip olmasına rağmen 396 Nm tork gücü sayesinde akıcı bir sürüş deneyimi sunuyor.

100 kW Progressive Otomatik elektrikli 895.000 TL

Hyundai Staria:

Hyundai Staria, bugüne kadar gördüğünüz en geniş iç mekanlardan bir tanesini sunuyor. Hareket eden koltukları sayesinde sınırlar ortadan kalkıyor. Uzay gemisi formuna sahip dış tasarım yapısı dikkat çekici. Elbette bu geniş iç mekan, sürücünün ve yolcuların keyfi ve konforu için özenle geliştirilmiş detaylara ve teknolojilere sahip.

2.2 CRDI 177 PS Prime Otomatik dizel 713.900 TL

Hyundai H-100 Kamyonet:

Hyundai, SUV sınıfında ürettiği iddialı modeller kadar ticari sınıfta da öne çıkan modellere sahip. Bunlardan bir tanesi olan Hyundai H-100 Kamyonet 130 beygir, 255 Nm tork gücü ile dikkat çekiyor. Yüksek ön camı sayesinde geniş bir görüş açısı sunuyor. 5 yılda ya da 100 bin kilometrede yaşanan tüm sorunlar Hyundai tarafından gideriliyor.

2.5 CRDI 130 PS Standart Kasalı Klimalı Manuel dizel 353.000 TL

Ülkemizde ve dünyada en sevilen otomobil firmalarından bir tanesi olan Hyundai’nin Türkiye’de sattığı otomobilleri listeleyerek 2022 fiyatlarından ve kısaca modellerin öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Hyundai modelleri hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.