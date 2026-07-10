Hyundai ÖTV muafiyetli araç listesi 2026 güncel listeyi derledik. Hyundai i20, i30 ve Bayon modellerinin öne çıkan özelliklerini ve kullanım avantajlarını bulabilirsiniz.

Hyundai, geniş model yelpazesi ve ulaşılabilir fiyat politikasıyla Türkiye'de en çok tercih edilen markalardan biri olmayı sürdürüyor. ÖTV muafiyetli araç satın almak isteyenler için markanın farklı ihtiyaçlara hitap eden modelleri dikkat çekiyor.

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Bu içerikte 2026 yılı itibarıyla Hyundai'nin ÖTV muafiyeti kapsamında değerlendirilebilen modellerine yakından bakacağız. Şehir içi kullanım, aile ihtiyaçları ve crossover tercihleri açısından i20, i30 ve Bayon'un sunduğu özellikleri birlikte inceleyelim.

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Hyundai ÖTV Muafiyetli Araç Listesi 2026 Güncel

i20

i30

Bayon

Hyundai i20

Hyundai i20, kompakt boyutları ve pratik yapısıyla şehir içi kullanımın en popüler modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Park kolaylığı sunan yapısı, ekonomik motor seçenekleri ve modern tasarımı sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Günlük ulaşım ihtiyaçlarını karşılayan model, düşük işletme maliyetleriyle de dikkat çekiyor. Özellikle ilk otomobilini alacak veya şehir içinde yoğun şekilde araç kullananlar için ideal seçeneklerden biri olarak görülüyor.

Hyundai i30

Hyundai i30, hatchback sınıfında daha geniş yaşam alanı ve yüksek sürüş konforu sunan bir model olarak dikkat çekiyor. Uzun yol performansı, gelişmiş güvenlik donanımları ve kaliteli iç mekânıyla aile kullanımına da uygun bir yapı sergiliyor. Kompakt sınıfta konfor ve sürüş dengesi arayan kullanıcıların tercih ettiği modeller arasında yer alıyor. Hem şehir içi hem de şehirler arası kullanımlarda başarılı bir performans sunuyor.

Hyundai Bayon

Hyundai Bayon, crossover segmentinde yer alan ve SUV görünümünü kompakt ölçülerle birleştiren bir model olarak öne çıkıyor. Yerden yüksek yapısı sayesinde sürücüye daha hakim bir görüş açısı sunarken, şehir içinde de rahat kullanım sağlıyor. Modern tasarımı ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çeken Bayon, farklı bir sürüş deneyimi arayan kullanıcılar için güçlü bir alternatif oluşturuyor. Geniş bagaj hacmi de günlük kullanımda önemli avantajlar sunuyor.