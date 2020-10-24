İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Koronavirüse Yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medyada yaptığı paylaşımda İBB Başkanı'nın COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Paylaşımın ardından Ekrem İmamoğlu'ndan da açıklama geldi.

Ülkemizde 11 Mart günü açıklanan ilk vakayla birlikte varlığını sürdürmeye devam eden koronavirüs, bugüne kadar 357.692 vatandaşımıza bulaştı ve 9.658 kişinin hayatına kaybetmesine neden oldu. Koronavirüsün bulaştığı isimler arasında bazı önemli veya ünlü isimler de yer alıyordu.

Bugün, koronavirüse yakalanan önemli isimler arasına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs olduğu açıklandı. Açıklama, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun testi pozitif çıktı:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, yaptığı paylaşımda 'İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.' ifadesine yer verdi.

Murat Ongun'un açıklamasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal platformlarda paylaşım yaparak videolu bir şekilde açıklama yaptı. Hastane odasında çektiği videoyu paylaşan Ekrem İmamoğlu, 'Covid 19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi, ilgi gösteren herkese teşekkürler. Sağlığınıza ve önlemlere mutlaka dikkat edin, hepinizi seviyorum.' ifadesine yer verdi.

Haberin paylaşılmasıyla birlikte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, COVID-19 testi pozitif çıkan Ekrem İmamoğlu'nu telefonla aradığını belirtti. Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ve Allah'tan acil şifalar dilediğini paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileten isimler arasındaydı. Bu isimlerin yanı sıra sosyal medyada pek çok kullanıcı da Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.