İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Wi-Fi noktalarının bulunduğu toplam 17 kütüphanede aylık internet kotasını 150 GB'a çıkarıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü itibarıyla geçerli olacak hizmetten öğrenciler ve tüm vatandaşlar faydalanabilecek.

Evinde internet erişimi olmayan ve koronavirüs pandemisi nedeniyle çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen eğitime erişim konusunda sorun yaşayan öğrencilere ek katkı sunmayı amaçlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kütüphanelerde yer alan İBB Wi-Fi hizmet kotasının günlük 5 GB kota ile aylık 150 GB'a çıkarılacağını açıkladı.

İstanbul genelinde İBB Wi-Fi noktalarının bulunduğu toplam 17 kütüphanede geçerli olacak hizmetle birlikte öğrenciler sınavlara hazırlanırken veya araştırma yaparken daha fazla ücretsiz internet kullanabilecek. 24 Kasım Öğretmenler Günü itibarıyla hizmet vermeye başlayacak olan uygulamadan tüm öğrenci ve vatandaşlar faydalanabilecek.

İBB Wi-Fi'nin abone sayısı 4 milyona ulaştı:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, altyapısı güçlendirilen ve hizmet kalitesi artırılan Türkiye'nin en büyük ücretsiz internet ağı İBB Wi-Fi'nin abone sayısının 4 milyona ulaştığını açıkladı. İBB Wi-Fi'ın Halihazırda 7 bin 679 erişim noktası bulunuyor ve günlük ortalama 100 bin kullanıcıya hizmet veriyor.

Yeni eklenecek lokasyonlarla İBB Wi-Fi kullanıcı sayısını daha da artırmayı hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Wi-Fi'a her gün ortalama 3 bin 700 yerli, 700 yabancı yeni kullanıcının kayıt olduğunu söylüyor.

İBB Wi-Fi'dan nasıl faydalanılıyor?

Ücretsiz internet hizmetinden yararlanabilmek için kullanıcıların akıllı telefon, tablet veya dizüstü bilgisayar ile internet noktalarından İBB Wi-Fi kablosuz ağına bağlanmaları yeterli. İBB Wi-Fi hizmeti veren kütüphanelerin listesiyse şu şekilde: