Bir Grup Hırsız, Apple Teslimat Kamyonunu Kaçırdı

İngiltere'de meydana gelen olayda bir grup hırsız, içerisinde yaklaşık 5 milyon İngiliz sterlini değerinde Apple ürünü bulunan teslimat kamyonunu kaçırdı. Kamyonu kaçırıp ıssız bir yere süren hırsızlar, ürünleri kendi kamyonuna aktardıktan sonra kayıplara karıştı.

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, bildiğiniz gibi kullanıcılar için üst düzey bazı elektronik cihazlar üretiyor. Apple'ın piyasaya sürdüğü bu ürünler ise genellikle yüksek fiyatlarıyla gündem oluyor. Öyle ki şirketin en yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi iPhone 12'ler, ülkemizde 10 bin TL'den başlayan satış fiyatlarına sahip.

Apple'ın yükte hafif pahada ağır bu ürünleri, doğal olarak hırsızların ilk hedefi oluyor. Bu sabah paylaştığımız bir haberde, Çin'de bir kargo görevlisinin teslimat için görevlendirildiği 14 adet iPhone 12 Pro Max'i alarak kaçtığını sizlere aktarmıştık. Şimdiyse isimleri bilinmeyen bir grup hırsızın milyonlarca dolarlık Apple ürünleriyle dolu bir kamyonu kaçırdığı bildirildi.

Kaçırılan kamyonda 5 milyon sterlin değerinde Apple ürünü vardı:

Aktarılanlara göre hırsızların kaçırdığı teslimat kamyonunda yaklaşık 5 milyon İngiliz sterlini değerinde Apple ürünü bulunuyordu. İngiltere, Northamptonshire County'de meydana gelen olayda, hırsızların tam 48 palet Apple ürününü çalmak için kamyona saldırdığı belirtildi.

Yerel polis, hırsız çetesinin Apple ürünlerini taşıyan kamyonu kaçırdığını ve sürücü ile güvenlik görevlisini bağladığını söyledi. Yapılan açıklamaya göre kamyonu kaçırıp uzak bir yere götüren hırsızlar, Apple ürünlerini kendi kamyonuna aktardıktan sonra rehineleri ve kamyonu arkalarında bırakarak kaçtı.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatan kolluk kuvvetleri, "satış için alışılmadık koşullarda herhangi bir Apple ürünü teklif edilmiş veya bu tür ürünleri piyasanın çok daha altında fiyatlarla satan birini tanıyan herkesle" konuşmak istediğini söyledi.

Kaçırılan kamyonun içerisinde Apple Watch, iPad modelleri ve şarj cihazları da dahil olmak üzere çok sayıda Apple ürünü bulunduğu bildirildi. Geçtiğimiz hafta içerisinde yaşanan olayla ilgili soruşturmalar halen devam ediyor.