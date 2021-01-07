Ekşi Sözlük'te yer alan bir iddiaya göre bazı kullanıcıların Exxen hesapları çalınarak internet sitelerinde satışa çıkarıldı. Konuyla ilgili olarak ne Exxen ne de Acun Ilıcalı'dan bir açıklama gelmiş değil.

Yeni yerli dijital yayın platformu Exxen, geçtiğimiz hafta itibarıyla yayın hayatına resmen başladı. Ne yazık ki Exxen kullanıcıların hizmetine sunulduğundan bu yana içerik kalitesinden ziyade platformun teknik sorunları konuşuluyor.

Bugün itibarıyla Ekşi sözlükte açılan “exxen'in kullanıcı verilerini çaldırması” başlıklı entry’de ortaya atılan iddialar, pek çok kullanıcının Exxen aboneliğini iptal etmesine hatta belki de platformun yasal soruşturmalarla karşılaşmasına neden olabilir.

Exxen hesaplarının çalındığını iddia eden Ekşi Sözlük gönderisi

Refik Risk rumuzlu Ekşi Sözlük kullanıcısı, bu sabah saatlerinde Exxen hesabını iptal etmek için uygulamaya girdiğinde profil isminin ve hesap bilgilerinin Enes adlı biri tarafından değiştirildiğini ve birtakım alakasız içerikler izlendiğini gördüğünü belirtiyor.

Şifresinin ve Exxen hesabına giriş yaptığı cihazın güvenliğinden şüphe duymadığını belirten Refik Risk, internette arama yaptığında farklı kullanıcıların da aynı sorunu yaşadıklarını keşfettiğini; daha da önemlisi “çalınan” Exxen hesaplarının internet sitelerinde ve telegram gruplarında satıldığını öne sürüyor.

Exxen hesaplarının satışa sunulduğu ya da açık açık listelendiği bazı internet sitelerinden görüntüler

Kendisinin kredi kartı yerine bir ön ödemeli kart ile platforma abone olduğunu ancak herkesin temkinli davranmamış olabileceğinden hesaplarını kontrol etmelerini tavsiye eden Refik Risk, kredi kartı bilgilerine doğrudan ulaşmanın mümkün olmadığını fakat Exxen’e kayıtlı mevcut kredi kartları ile uygulama için satın alımlar yapılabileceğini ifade ediyor.

Refik Risk, söz konusu iddialarına kanıt olarak Exxen hesaplarının satışa çıkarıldığı bazı internet sitelerinin (yukarıda) bağlantılarını da entry’sine eklemiş durumda. İşin kötü yanı, söz konusu internet sitelerine girildiğinde gerçekten de Exxen kullanıcı hesaplarının satışa çıkarıldığını, hatta bazı hesapların şifreleri ile beraber açık açık listelendiğini görebiliyorsunuz.

Şu an için Exxen hesaplarının çalındığı iddialarıyla ilgili olarak ne Acun Ilıcalı ne de Exxen’den resmi bir açıklama gelmiş değil. Ayrıca hesap bilgilerinin değiştirilmesi sorunun kaç Exxen kullanıcısının başına geldiği de bilinmiyor. Eğer Exxen abonesiyseniz ve hesabınızın çalındığını düşünüyorsanız başınıza gelenleri yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.