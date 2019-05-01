OnePlus 7 Pro'nun Geekbench Sonuçları Ortaya Çıktı

OnePlus'ın amiral gemisi olacak olan OnePlus 7 Pro hakkında ortaya yeni bir iddia atıldı. Akıllı telefonların teknik özelliklerinin puanlandığı bir platform olan Geekbench üzerinde bugün bir telefona ait testler yapıldı. OnePlus GM1917 olarak geçen telefonun OnePlus 7 Pro olduğu iddia edildi.

14 Mayıs'a sayılı günler kala OnePlus ekibi, yeni amiral gemileri için son hazırlıklarını tamamlıyorlar. 14 Mayıs'ta tanıtımı yapılacak olan OnePlus 7 Pro olduğu iddia edilen bir akıllı telefon, bugün Geekbench'te test edildi. Bugüne kadar alınmış puanlara oranla daha yüksek bir puan almayı başaran GM1917 kod isimli akıllı telefonun, OnePlus 7 Pro olduğu söyleniyor. İşte GM1917'nin Geekbench sonuçları;

Snapdragon 855 işlemcinin bulunacağı telefon, uzun zamandır gündemden düşmüyordu. Açıklanan bu sonuçlarla birlikte, telefon uzunca bir süre daha isminden söz ettireceğe benziyor. Tek çekirdekli işlemlerde almış olduğu 3504 puanı ile ilk sıralarda bulunan OnePlus 7 Pro, çok çekirdekli işlemlerde de almış olduğu 11159 puan ile platformdaki en yüksek puanı almış oldu.

Samsung'un son amiral gemisi olan Galaxy S10+'a oranla yaklaşık 500 puan üzerinde bir sonuç almayı başaran OnePlus 7 Pro, teknolojiyi yakından takip eden kişilerin dikkatlerini yeniden üzerine çekmeyi başardı. 14 Mayıs'ta tanışacağımız OnePlus 7 Pro, bakalım gerçek hayatta kullanıldığında bu değerleri karşılayabilecek mi.