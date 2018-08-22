CNBC’ye konuşan isimsiz bir ABD istihbarat kaynağının iddialarına göre Rus ordusu, deniz altında kaybettiği nükleer enerjili füzesini arıyor.

CNBC’ye konuşan isimsiz bir kaynaktan gelen iddialara göre Rusya ordusu, deniz altında kaybettiği füzesini arıyor. Kasım 2017 ve Şubat 2018 tarihleri arasında Burevestnikler olarak adlandırılan füzelerin dört tanesini test eden ancak bu test sonuçlarından memnun kalmayan Rusya’nın en iyi füze girişimi, havada yalnızca 2 dakika kalmış ve 35 kilometre ilerlemişti.

İşe yarar bir sonuç elde edemediğini düşünen Rus ordusu, iddialara göre şimdi kayıp füzelerden birini kurtarmaya çalışıyor. Bu noktada Norveç ve Rusya’nın kuzeyinde bulunan Barents Denizi’ne inen füze, Rus ordusu için büyük önem taşıyor.

Diğer yandan füzenin akıbeti kadar denizlerin durumu da şu anda merak konusu. Denizlere yüksek miktarda radyoaktif yakıt yaydığı düşünülen ve bunun canlı sağlığı için tehlike saçtığı ifade edilen füze hakkında konuşan Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu'nun Nükleer Bilgi Projesi direktörü Hans Kristensen, füzenin çok güçlü bir etki yaratmış olabileceğinden şüpheleri olduğunu belirtti.