3. IEEE Türkiye Çalıştayı, Kütahya'da Başladı

3. IEEE Türkiye Çalıştayı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ev sahipliğinde 5 Şubat'ta başladı ve 9 Şubat'a kadar devam edecek. Etkinlik, alanında Türkiye'nin en önemli organizasyonlarından biri kabul ediliyor.

Bu yıl Kütahya Dumlupınar Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu tarafından düzenlenen IEEE Türkiye Çalıştayı, Türkiye’deki tüm IEEE Öğrenci Kolları’ndan gelen başkanlar ve yönetim kurullarının katılımıyla, yönergelerin, sene içerisinde gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilmesi planlanan hedeflerin, projelerin tartışılması ve kollar arasındaki iletişimi artırabilmek için kolların kendilerini tanıtan poster sunumları yapmaları şeklinde gerçekleşen bir organizasyon olarak tanımlanıyor.

Ayrıca etkinlik boyunca katılımcıların kendilerini teknik ve sosyal anlamda geliştirmelerine yönelik geziler, atölye çalışmaları (workshop) ve teknik/sosyal oturumlar da gerçekleştiriliyor. Etkinlik geniş bir katılımcı kitlesine sahip olduğundan kolların iletişimlerini artırmak amacıyla çeşitli eğlence etkinlikleri ve kaynaştırma oturumları da düzenleniyor.

Bu yıl 3. gerçekleştirilecek olan IEEE Türkiye Çalıştayı, 5 Şubat itibarıyla kapılarını katılımcılara açtı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ev sahipliğinde 9 Şubat tarihine kadar devam edecek olan etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için calistay.ieeetrsb.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.