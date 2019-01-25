İflas Eden Pamukkale'den Son Dakika Açıklaması

Konkordato başvurusu reddedilerek iflasına karar verilen Pamukkale AŞ'den son dakika açıklaması geldi.

İzmir 1. Asliye Mahkemesi tarafından, 600'e yakın otobüsü ve aracı bulunan Pamukkale AŞ'nin iflasına karar verilmişti. Pamukkale AŞ'nin konkordato talebini reddeden mahkeme, şirketin faaliyetlerini sürdürmesinin imkansız olduğuna hükmetmişti.

Alınan kararı doğru bulmadığını belirten Pamukkale AŞ'nin avukatı Tunca Başkan, iflas kararını anlamakta zorlandıklarını ve özel bir izinle çalışmaya devam edeceklerini belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan'ın açıklamaları:

"İflasta firmalar çalışabiliyor. Bu sadece bize özel bir durum değil. Ayrıca gerekçeli karar geldikten sonra verilen iflas kararına itiraz edeceğiz. Mahkemenin böyle bir kararı neden verdiğini bilemiyoruz. Hepimiz şok yaşadık. Bu kadar büyük bir firmaya iflas verilmesini doğru bulmuyoruz. Operasyonlar herhangi bir sorun yoktu. İşçilerin maaşları ödeniyordu."