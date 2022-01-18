Türk sineması çoğunlukla dram, komedi ve romantik türlerinde filmler piyasaya sundu ve bunun bir sebebi var: Bu türleri çok iyi yapıyoruz. Özellikle de dram ve romantik filmleri. Tabii ki diğer türlerde Türk sineması yelpazesi daha kısıtlı kalıyor ancak yaptığımızı da iyi yapmamız güzel bir olay.
Depresif ve dram dolu filmlerin de vazgeçilmez başrolü tartışmasız Nejat İşler’dir. Nejat İşler, oynadığı her filmi bir üst seviyeye taşıyan bir aktör. Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı 'İkimizin Yerine' filmi de bu üst seviyeye taşıdığı filmlerden biri. Bu filmi izleyip seven okurlarımız için İkimizin Yerine benzer 13 yerli filmi listeledik.
İkimizin yerine benzeri filmler:
- Bir Aşk İki Hayat
- İncir Reçeli
- Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku
- Senden Bana Kalan
- Issız Adam
- Delibal
- Aşk Tesadüfleri Sever
- Bir Küçük Eylül Meselesi
- Sadece Sen
- Uzun Hikâye
- Kelebeğin Rüyası
- Kader
- Selvi Boylum, Al Yazmalım
Verilen bir karar ne kadar önemli olabilir?: Bir Aşk İki Hayat
- Vizyon tarihi: 2019
- IMDb puanı: 6,2
- Yönetmen: Ali Bilgin
- Oyuncular: Engin Akyürek, Bergüzar Korel
Hayatta verilen her bir kararın ne kadar önemli olduğunu anlatan filmde Umut’un verdiği kararlar kaderini değiştirecektir. Köpeğini akşam yürüyüşe çıkarmak veya çıkarmayıp evde kalmak arasında seçim yapması onu bambaşka sonlara itecektir.
Hiç tanımadığın birine aşık olmak: İncir Reçeli
- Vizyon tarihi: 2011
- IMDb puanı: 6,5
- Yönetmen: Aytaç Ağırlar
- Oyuncular: Sezai Paracıkoğlu, Melike Güner
Yazdığı senaryoların sürekli geri çevrilmesi yüzünden kendisini oldukça çaresiz hisseden Metin, bir bara gider ve Duygu adında bir kızla tanışır. Geceyi birlikte geçirdikten sonraki günün sabahı Duygu kısa bir not bırakıp haber vermeden evden ayrılır. Bir sonraki karşılamalarında Metin onu takip etmeye karar verir.
Kitaptan sinemaya uyarlanmış etkileyici bir yapım: Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku
- Vizyon tarihi: 2014
- IMDb puanı: 6,6
- Yönetmen: Çiğdem Vitrinel
- Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Sezin Akbaşoğulları
Üstat Erdal Beşikçioğlu’nun başrolde yer aldığı ‘Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku’ filmi, yazar olan Arif’in tesadüf eseri karşısına çıkan Müzeyyen isimli bir kadına aşık olması ve o güne kadar aşka ve ilişkilere dair beslediği duygu ve düşüncelerin değişmesini anlatıyor.
Miras için yola çıkan Özgür'ün hayatı baştan sona değişir: Senden Bana Kalan:
- Vizyon tarihi: 2015
- IMDb puanı: 6,6
- Yönetmen: Abdullah Oğuz
- Oyuncular: Neslihan Atagül, Ekin Koç
Çocukluğunda ailesini kaybeden ve büyükbabasının yanında yaşayan Özgür’ün büyükbabası da ölünce büyük mirası ona kalır ancak tek bir şart vardır: Özgür köyde yaşamak zorunda. Öbür türlü tüm miras bir vakıfa bağışlanacak. Özgür bu bahsedilen köye gider ve orada Elif isminde bir kadınla tanışır ve hayatı değişir.
Nostaljik müzikleriyle hafızalara kazandı: Issız Adam
- Vizyon tarihi: 2008
- IMDb puanı: 6,7
- Yönetmen: Çağan Irmak
- Oyuncular: Melis Birkan, Cemal Hünal
Issız Adam filmi, modern yaşam tarzlarıyla yaşamları tecrit edilmiş insanları anlatıyor. Yemekler, romantik ve dramatik hikâyeler, eski şarkılar ve aşk da bu filmde bolca yer alıyor. Türk sinemasının en bilindik yerli romantik dram filmi olan Issız Adam’ı hâlâ izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ederiz.
'Masal gibi bir aşk hikayesi' derken... : Delibal
- Vizyon tarihi: 2015
- IMDb puanı: 6,8
- Yönetmen: Ali Bilgin
- Oyuncular: Çağatay Ulusoy, Leyla Lydia Tuğutlu
Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu’nun başrolde oldupu Delibal filmi, zengin bir ailenin çocuğu olan Barış ve orta halli bir ailenin kızı olan Füsun’un üniversitede tanışmalarını ve aşık olmalarını anlatıyor. Güzel ve acıklı bir aşk hikâyesi olan Delibal, gerek sinematografi gerek oyunculuk bakımından oldukça kaliteli bir film.
Türkiye'de ve tüm dünyada çok sevildi: Aşk Tesadüfleri Sever
- Vizyon tarihi: 2011
- IMDb puanı: 7,2
- Yönetmen: Ömer Faruk Sorak
- Oyuncular: Mehmet Günsür, Belçim Bilgin
Issız Adam’dan sonra Türkiye’nin en popüler 2. romantik filmi olan Aşk Tesadüfleri Sever, her ne kadar orijinal olarak bir Kore filmi olsa da Türkiye’ye uyarlanmış versiyonu tüm dünyada ün kazandı ve daha çok sevildi. Mehmet Günsur’un patlama yaptığı Aşk Tesadüfleri Sever’i de izlemediyseniz izlemelisiniz.
Bulmaca gibi bir aşk hikayesi: Bir Küçük Eylül Meselesi:
- Vizyon tarihi: 2014
- IMDb puanı: 7,2
- Yönetmen: Kerem Deren
- Oyuncular: Engin Akyürek, Farah Zeynep Abdullah
Araba kazası geçiren Eylül için çevresindekiler her şeyin yolunda olduğunu söylese de işler hiç de yolunda değildir. Kazadan hemen önce gittiği Bozcaada’da geçirdiği son ayı hatırlamayan Eylül, oraya geri döndüğünde bir adamın ona yaklaşarak “Beni hatirlamiyor musun? Sen bu adada bana aşık olmuştun.” demesiyle olaylar birbirini takip eder.
Engellerle dolu bir birliktelik: Sadece Sen
- Vizyon tarihi: 2014
- IMDb puanı: 7,3
- Yönetmen: Hakan Yonat
- Oyuncular: Belçin Bilgin, İbrahim Çelikkol
Eski bir boksör olan Ali, görme engelli bir kadın olan Hazal’a aşık olur ve yeni bir hayat kurmaya başlar, ancak karanlık geçmişi her ikisini de tehlikeye atmak için geri döndüğünde Ali’yi çok büyük sıkıntılar bekliyordur.
Yine bir başka kitaptan uyarlama olan: Uzun Hikâye
- Vizyon tarihi: 2012
- IMDb puanı: 7,6
- Yönetmen: Osman Sınav
- Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu, Tuğçe Kazaz
Usta yönetmen Osman Sınav’ın yönettiği ve jön Kenan İmirzalıoğlu’nun başrol oynadığı Uzun Hikâye filmi, Mustafa Kutlu’nun Uzun Hikâye isimli romanından esinlenilerek Yiğit Güralp tarafından senaryolaştırılmış ve sinemaya uyarlanmıştır. Filmde 1950'li yıllarda Ali'nin gençlik çağlarında Eyüp'te yazlık sinema işletmecisinin kızı Münire ile kaçmasını ve birbirleriyle olan aşk hikâyesini anlatıyor.
İki şair aynı kıza aşık olursa: Kelebeğin Rüyası
- Vizyon tarihi: 2013
- IMDb puanı: 7,7
- Yönetmen: Yılmaz Erdoğan
- Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ, Mert Fırat, Yılmaz Erdoğan
Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği ve oynadığı Kelebeğin Rüyası filmi, Türk sinemasının iki jönünü başrolünde taşıyor. Sadece bu bile kaliteli bir film olmasına yetecekken, filmin senaryosu da bir o kadar müthiş. Kelebeğin Rüyası, küçük bir Türk kasabasında yaşayan 2 genç şairin aynı kıza aşık olmasını anlatıyor.
Haluk Bilginer'in Masumiyet'teki efsane tiradının hikayesi: Kader
- Vizyon tarihi: 2006
- IMDb puanı: 7,9
- Yönetmen: Zeki Demirkubuz
- Oyuncular: Ufuk Bayraktar, Vildan Atasever, Engin Akyürek
Ezel dizisinden ve DAĞ filmlerinden tanıdığımız Ufuk Bayraktar’ın başrolde olduğu Kader filmi, oldukça dramatik bir film. Filmde Bekir, babasının işini devam ettiren genç bir adam. Uğur’un dükkanını ziyaret ettiği gün ona aşık olur. Ancak Uğur ise ağır cezadan hapis yatan Zagor’a aşıktır. Bu garip aşk üçgeni izlemesi çok dramatik bir hikâye oluşturuyor.
'Sevgi neydi? Sevgi emekti...': Selvi Boylum, Al Yazmalım
- Vizyon tarihi: 1978
- IMDb puanı: 8,6
- Yönetmen: Atif Yılmaz
- Oyuncular: Türkan Şoray, Kadir İnanır
Türk sinemasının kült filmlerinden olan, efsane Kadir İnanır ve Türkan Şoray’ın başrolde olduğu ve Cahit Berkay gibi bir müzik dehası ve ikonunun müziklerini yaptığı Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, kamyoncu İlyas ve tatlı bir köy kızı olan Asya ile aşk hikâyesini anlatıyor.