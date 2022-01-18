Depresif, gerçekçi ve ağır filmlerin vazgeçilmez başrolü Nejat İşler’in Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı aşk ve dram filmi İkimizin Yerine, birçok insanın beğendiği bir yapım. İkimizin Yerine benzeri 13 yerli filmi listelediğimiz bu içerikteki filmlerin hepsinde Nejat İşler olmasa bile, kesinlikle beğeneceğiniz filmlerin bulunduğunu da düşünüyoruz.

Türk sineması çoğunlukla dram, komedi ve romantik türlerinde filmler piyasaya sundu ve bunun bir sebebi var: Bu türleri çok iyi yapıyoruz. Özellikle de dram ve romantik filmleri. Tabii ki diğer türlerde Türk sineması yelpazesi daha kısıtlı kalıyor ancak yaptığımızı da iyi yapmamız güzel bir olay.

Depresif ve dram dolu filmlerin de vazgeçilmez başrolü tartışmasız Nejat İşler’dir. Nejat İşler, oynadığı her filmi bir üst seviyeye taşıyan bir aktör. Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı 'İkimizin Yerine' filmi de bu üst seviyeye taşıdığı filmlerden biri. Bu filmi izleyip seven okurlarımız için İkimizin Yerine benzer 13 yerli filmi listeledik.

İkimizin yerine benzeri filmler:

Bir Aşk İki Hayat

İncir Reçeli

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku

Senden Bana Kalan

Issız Adam

Delibal

Aşk Tesadüfleri Sever

Bir Küçük Eylül Meselesi

Sadece Sen

Uzun Hikâye

Kelebeğin Rüyası

Kader

Selvi Boylum, Al Yazmalım

Verilen bir karar ne kadar önemli olabilir?: Bir Aşk İki Hayat

Vizyon tarihi: 2019

IMDb puanı: 6,2

Yönetmen: Ali Bilgin

Oyuncular: Engin Akyürek, Bergüzar Korel

Hayatta verilen her bir kararın ne kadar önemli olduğunu anlatan filmde Umut’un verdiği kararlar kaderini değiştirecektir. Köpeğini akşam yürüyüşe çıkarmak veya çıkarmayıp evde kalmak arasında seçim yapması onu bambaşka sonlara itecektir.

Hiç tanımadığın birine aşık olmak: İncir Reçeli

Vizyon tarihi: 2011

IMDb puanı: 6,5

Yönetmen: Aytaç Ağırlar

Oyuncular: Sezai Paracıkoğlu, Melike Güner

Yazdığı senaryoların sürekli geri çevrilmesi yüzünden kendisini oldukça çaresiz hisseden Metin, bir bara gider ve Duygu adında bir kızla tanışır. Geceyi birlikte geçirdikten sonraki günün sabahı Duygu kısa bir not bırakıp haber vermeden evden ayrılır. Bir sonraki karşılamalarında Metin onu takip etmeye karar verir.

Kitaptan sinemaya uyarlanmış etkileyici bir yapım: Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku

Vizyon tarihi: 2014

IMDb puanı: 6,6

Yönetmen: Çiğdem Vitrinel

Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Sezin Akbaşoğulları

Üstat Erdal Beşikçioğlu’nun başrolde yer aldığı ‘Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku’ filmi, yazar olan Arif’in tesadüf eseri karşısına çıkan Müzeyyen isimli bir kadına aşık olması ve o güne kadar aşka ve ilişkilere dair beslediği duygu ve düşüncelerin değişmesini anlatıyor.

Miras için yola çıkan Özgür'ün hayatı baştan sona değişir: Senden Bana Kalan:

Vizyon tarihi: 2015

IMDb puanı: 6,6

Yönetmen: Abdullah Oğuz

Oyuncular: Neslihan Atagül, Ekin Koç

Çocukluğunda ailesini kaybeden ve büyükbabasının yanında yaşayan Özgür’ün büyükbabası da ölünce büyük mirası ona kalır ancak tek bir şart vardır: Özgür köyde yaşamak zorunda. Öbür türlü tüm miras bir vakıfa bağışlanacak. Özgür bu bahsedilen köye gider ve orada Elif isminde bir kadınla tanışır ve hayatı değişir.

Nostaljik müzikleriyle hafızalara kazandı: Issız Adam

Vizyon tarihi: 2008

IMDb puanı: 6,7

Yönetmen: Çağan Irmak

Oyuncular: Melis Birkan, Cemal Hünal

Issız Adam filmi, modern yaşam tarzlarıyla yaşamları tecrit edilmiş insanları anlatıyor. Yemekler, romantik ve dramatik hikâyeler, eski şarkılar ve aşk da bu filmde bolca yer alıyor. Türk sinemasının en bilindik yerli romantik dram filmi olan Issız Adam’ı hâlâ izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ederiz.

'Masal gibi bir aşk hikayesi' derken... : Delibal

Vizyon tarihi: 2015

IMDb puanı: 6,8

Yönetmen: Ali Bilgin

Oyuncular: Çağatay Ulusoy, Leyla Lydia Tuğutlu

Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu’nun başrolde oldupu Delibal filmi, zengin bir ailenin çocuğu olan Barış ve orta halli bir ailenin kızı olan Füsun’un üniversitede tanışmalarını ve aşık olmalarını anlatıyor. Güzel ve acıklı bir aşk hikâyesi olan Delibal, gerek sinematografi gerek oyunculuk bakımından oldukça kaliteli bir film.

Türkiye'de ve tüm dünyada çok sevildi: Aşk Tesadüfleri Sever

Vizyon tarihi: 2011

IMDb puanı: 7,2

Yönetmen: Ömer Faruk Sorak

Oyuncular: Mehmet Günsür, Belçim Bilgin

Issız Adam’dan sonra Türkiye’nin en popüler 2. romantik filmi olan Aşk Tesadüfleri Sever, her ne kadar orijinal olarak bir Kore filmi olsa da Türkiye’ye uyarlanmış versiyonu tüm dünyada ün kazandı ve daha çok sevildi. Mehmet Günsur’un patlama yaptığı Aşk Tesadüfleri Sever’i de izlemediyseniz izlemelisiniz.

Bulmaca gibi bir aşk hikayesi: Bir Küçük Eylül Meselesi:

Vizyon tarihi: 2014

IMDb puanı: 7,2

Yönetmen: Kerem Deren

Oyuncular: Engin Akyürek, Farah Zeynep Abdullah

Araba kazası geçiren Eylül için çevresindekiler her şeyin yolunda olduğunu söylese de işler hiç de yolunda değildir. Kazadan hemen önce gittiği Bozcaada’da geçirdiği son ayı hatırlamayan Eylül, oraya geri döndüğünde bir adamın ona yaklaşarak “Beni hatirlamiyor musun? Sen bu adada bana aşık olmuştun.” demesiyle olaylar birbirini takip eder.

Engellerle dolu bir birliktelik: Sadece Sen

Vizyon tarihi: 2014

IMDb puanı: 7,3

Yönetmen: Hakan Yonat

Oyuncular: Belçin Bilgin, İbrahim Çelikkol

Eski bir boksör olan Ali, görme engelli bir kadın olan Hazal’a aşık olur ve yeni bir hayat kurmaya başlar, ancak karanlık geçmişi her ikisini de tehlikeye atmak için geri döndüğünde Ali’yi çok büyük sıkıntılar bekliyordur.

Yine bir başka kitaptan uyarlama olan: Uzun Hikâye

Vizyon tarihi: 2012

IMDb puanı: 7,6

Yönetmen: Osman Sınav

Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu, Tuğçe Kazaz

Usta yönetmen Osman Sınav’ın yönettiği ve jön Kenan İmirzalıoğlu’nun başrol oynadığı Uzun Hikâye filmi, Mustafa Kutlu’nun Uzun Hikâye isimli romanından esinlenilerek Yiğit Güralp tarafından senaryolaştırılmış ve sinemaya uyarlanmıştır. Filmde 1950'li yıllarda Ali'nin gençlik çağlarında Eyüp'te yazlık sinema işletmecisinin kızı Münire ile kaçmasını ve birbirleriyle olan aşk hikâyesini anlatıyor.

İki şair aynı kıza aşık olursa: Kelebeğin Rüyası

Vizyon tarihi: 2013

IMDb puanı: 7,7

Yönetmen: Yılmaz Erdoğan

Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ, Mert Fırat, Yılmaz Erdoğan

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği ve oynadığı Kelebeğin Rüyası filmi, Türk sinemasının iki jönünü başrolünde taşıyor. Sadece bu bile kaliteli bir film olmasına yetecekken, filmin senaryosu da bir o kadar müthiş. Kelebeğin Rüyası, küçük bir Türk kasabasında yaşayan 2 genç şairin aynı kıza aşık olmasını anlatıyor.

Haluk Bilginer'in Masumiyet'teki efsane tiradının hikayesi: Kader

Vizyon tarihi: 2006

IMDb puanı: 7,9

Yönetmen: Zeki Demirkubuz

Oyuncular: Ufuk Bayraktar, Vildan Atasever, Engin Akyürek

Ezel dizisinden ve DAĞ filmlerinden tanıdığımız Ufuk Bayraktar’ın başrolde olduğu Kader filmi, oldukça dramatik bir film. Filmde Bekir, babasının işini devam ettiren genç bir adam. Uğur’un dükkanını ziyaret ettiği gün ona aşık olur. Ancak Uğur ise ağır cezadan hapis yatan Zagor’a aşıktır. Bu garip aşk üçgeni izlemesi çok dramatik bir hikâye oluşturuyor.

'Sevgi neydi? Sevgi emekti...': Selvi Boylum, Al Yazmalım

Vizyon tarihi: 1978

IMDb puanı: 8,6

Yönetmen: Atif Yılmaz

Oyuncular: Türkan Şoray, Kadir İnanır

Türk sinemasının kült filmlerinden olan, efsane Kadir İnanır ve Türkan Şoray’ın başrolde olduğu ve Cahit Berkay gibi bir müzik dehası ve ikonunun müziklerini yaptığı Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, kamyoncu İlyas ve tatlı bir köy kızı olan Asya ile aşk hikâyesini anlatıyor.