İkinci El Araç Fiyatlarındaki Artış Sigortaya Yansıdı

İkinci el otomobillerin fiyatları son dönemde dikkat çekici şekilde artış göstermişti. Bu artıştan dolayı trafik sigortası ücretlerinin de yükseldiği açıklandı.

Pandemi döneminde otomotiv sektöründe çeşitli aksaklıklar yaşanmış ve otomobil üretimi, özellikle de salgının ilk başladığı dönemde neredeyse durma noktasına gelmişti. Sonrasında ikinci el otomobil pazarında ciddi bir yükseliş göze çarpmıştı.

İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "İkinci el araç piyasasında yaşanan fiyat artışları tamamen çarpan etkisiyle sigorta fiyatlarına da yansıyor" diye konuştu. Araç fiyatlarında yaşanan artışın sigorta fiyatını da arttırdığına işaret etti.

Fiyat arttıkça sigorta primi de artıyor

İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Turusan Bağcı, açıklamasında "İkinci el araç fiyatları yükseldiği için ona endeksli sigorta fiyatları da artış gösterdi. Sıfır arabalarda ise durum daha farklı. Sıfır araçların sigorta primleri daha düşük. Sigorta şirketleri sıfır araçlara düşük primli fiyat veriyor. Nedeni ise sıfır araçlarda kaza oranı çok düşük. Vatandaş yeni aldığı için çok daha dikkatli kullanıyor" dedi.

Bağcı, sigorta fiyatlarının belirlenmesinde araç değer listesinin baz alındığını söyledi. Onursal Başkan, "İkinci el bir araca sigorta için fiyat verilirken, araç değer listesi baz alınır. Bir diğer adıyla piyasa rayiç değeri baz alınır ve bu fiyatlar devamlı güncellenir" diyerek sözlerine açıklık getirdi.

Sigorta yaptıranların sayısı normale dönüyor

Şirketlerin vatandaşlara ödediği değer kaybı tazminatlarında da %10'luk bir artış görüldüğünü belirten Bağcı, "2021 yılında sigorta yaptıranların sayısı 2020'ye göre normale döndü diyebiliriz. Ancak halen yatan arabalar var. Okul servisleri gibi. O kategoride sigortalanmama görüyoruz. Ama diğer bütün araçlarda normale döndük diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Onursal Başkan Bağcı son olarak da taksitli trafik sigortası satışlarının çok fazla arttığını sözlerine eklerken, "Kredi kartı kullanımı trafik sigortasında neredeyse yüzde 90'a kadar çıktı. Pandemi nedeniyle bu oran çok çok fazla arttı" şeklinde konuştu.