Ticaret Bakanlığının ikinci el otomobillerle ilgili düzenlemesi, ilan sitelerinde absürt ilanlarda patlama yaşanmasına yol açtı. Satıcılar, fiyatlardan sıfır silmeye başladılar. Böylelikle Ticaret Bakanlığının kısıtlamasının etrafından dolanılmış olunuyor...

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, sahip olduğu otomobili satmak isteyenlerle ilgili çok önemli bir karar yer aldı. Ticaret Bakanlığının kararına göre otomobiller, alım-satım sitelerinde sıfır modelinden yüksek fiyata ilana koyulamayacak. Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında karara karşı gelenlerin 300 bin TL'ye kadar para cezası ile karşı karşıya kalabileceğini duyurdu.

Peki bu düzenleme vatandaşın kuralları aşmasını engelledi mi? Tabi ki hayır. Türkiye'deki en popüler ilan sitesine girip baktığımızda, "absürt" fiyatlarla sayısız ilan verildiğini görüyoruz. Öyle ki 20 günlük bir otomobil için 1.079 TL gibi fiyatlar yazılmaya başladı. Yani aracın gerçek satış fiyatı olan 1 milyon 79 bin TL'den 3 sıfır atılmış durumda.

İşte ilan sitesinde gördüğümüz bazı ilginç ilanlar:

Yukarıdaki ilana baktığımızda, sadece 1.225 TL'ye 2022 model Toyota Corolla satıldığını görüyoruz. Aracın piyasa değerini göz önünde bulundurduğumuzda ilana ulaşıldığında 1 milyon 225 bin TL fiyatla karşılaşacağımızı ön görebiliriz.

İşte bir başka örnek. Bu arkadaş, arabası için sadece 2.825 TL istiyor. Audi A4 modellerinin mevcut fiyatlarını düşündüğümüzde araç için istenen asıl bedelin 2 milyon 825 bin TL olduğunu tahmin edebiliriz.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde ise benzer durumda olan diğer araçları görüyorsunuz. Bu arada; ekran görüntüsünün internete düşmesi ile ilanlara ulaşamaz olduğumuzu da belirtelim. Tabii bazı kişiler, 3 sıfır atmanın dikkat çekeceğini düşünmüş olsalar ki üç sıfır yerine tek sıfır atarak 1.000.000 TL yerine 100.000 TL yazıyorlar.

Düzenlemede de kafa karıştıran hususlar var:

Yukarıdaki ekran görüntüsünde, 15 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek kararın tam metni yer alıyor. Metni okuduğunuz zaman özellikle de iki konu üzerinde kafa karışıyor. Bunlardan ilki şu: "Arabam var. Sıfırı artık üretilmiyor veya Türkiye'ye gelmiyor?" meselesi. Bu vatandaşın arabasını neye göre satacağını şu an için kimse bilmiyor. Fiyatın belirlenebileceği tek husus kasko değeri. Diyelim ki vatandaş kasko değeri üzerinden fiyat belirledi.

Bu kez de aracın değerini artıran ekstralar devreye giriyor. Vatandaş bu aksesuarlar için on binlerce, belki de yüz binlerce lira ödeme yapmış, aracını benzerlerinden ayırmış olabilir. Bu durumda fiyat neye göre belirlenecek?

Kasko değeri ile ilgili bir başka husus: Bazı ikinci el otomobillerin kasko değeri sıfırından yüksek!

Türkiye Sigortalar Birliği'nin araçların kasko değerlerini görebildiğiniz özel bir internet sitesi var. Yukarıdaki ekran görüntüsü de o internet sitesinden alınma. Ekran görüntüsünde 2023 model Hyundai i20 Style'ın kasko değerini görüyorsunuz. Aracın kasko bedeli 730 bin TL. Şimdi size garip bir şey göstereceğiz.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde ise 2022 model Hyundai i20 Style'ın kasko değerini görüyorsunuz. Tam olarak 835 bin 100 TL. Yani bir yaşındaki Hyundai i20, sıfır i20'den daha değerli durumda. Vatandaş, kredi çekerken de sigorta ödemesi yaparken de yukarıdaki değerler üzerinden hesaplama yaptırıyor. Vatandaş şimdi ne yapacak? Neyi, nasıl hesaplayacak?

Editör Notu: Yıllardır sektörün içerisinde olan birisi olarak konuşmak gerekirse, Ticaret Bakanlığı tarafından alınan kararın bir işe yarayacağına inanmak, pek de makul değil. Oysa asıl yapılması gerekenler "fırsatçı" olarak tabir edilen birey ve şirketler ile filolara yönelik kısıtlamalardı. Vatandaş sıfır araca rahatça ulaşabiliyor olsa zaten fiyatlar böyle şişmez, otomobiller yatırım aracı haline gelmezdi. 300 bin TL ceza, bu sektörde dönen büyük paralar karşısında devede kulak kalacak...