Oyun dünyasında yeni nesil konsollara dair gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Uzun süredir sessizliğini koruyan Sony cephesinden dikkat çekici sızıntılar gündeme geldi. Yeni konsollarda kullanılacak donanım bileşenlerine dair ilk teknik detaylar ortaya çıkmış durumda.

Sony’nin sıradaki oyun konsolu PlayStation 6 ve yeni taşınabilir cihazıyla ilgili bazı teknik detaylar internete düştü. Paylaşılan bilgilere göre, her iki cihazda kullanılacak işlemcilerin kod adları ve bazı donanım özellikleri şimdiden belli olmaya başladı.

PlayStation 6’nın işlemcisi için “Orion”, taşınabilir model içinse “Canis” kod adının kullanıldığı söyleniyor. Özellikle Canis’in, tek parça yani monolitik bir yapıya sahip olacağı belirtiliyor. Bu iddialar, AMD’ye yakın bazı kaynaklardan geliyor. Ancak Orion’un gerçekten PlayStation 6’ya mı ait olduğu konusu henüz netlik kazanmış değil.

Magnus APU’nun Xbox’a ait olduğu kesinleşti

Öte yandan, daha önce PlayStation 6 ile ilişkilendirilen Magnus kod adlı APU'nun aslında yeni nesil Xbox konsolunda kullanılacağı netleşti. 3 nanometre üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci biriminin, RDNA 5 mimarili AT2 grafik birimiyle donatılacağı, 70 işlem birimine kadar destek sunacağı ancak pratikte 68 birimle çalışmasının beklendiği aktarıldı. Aynı zamanda 192-bit bellek veri yoluna sahip olacak bu sistemde Microsoft’un yeniden bölünmüş bellek mimarisi kullanabileceği konuşuluyor.

Yeni nesil konsollarla ilgili teknik detaylar yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu da önümüzdeki günlerde çok daha fazla bilginin ortaya çıkacağını gösteriyor. Özellikle makine öğrenimi gibi yeni teknolojilerin bu sistemlerde nasıl kullanılacağı ise şimdiden merak uyandırıyor.