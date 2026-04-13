Katlanabilir iPhone Geç Kaldı: Geniş Katlanabilir Telefon Huawei Pura X Max'in Resmi Görselleri Paylaşıldı

Huawei, 20 Nisan’daki lansman öncesinde yeni geniş katlanabilir telefonu Pura X Max’in resmi görsellerini paylaştı. Ön siparişe açılan model; tasarımı, ekran formu ve donanım seçenekleriyle dikkat çekiyor. Apple’ın katlanabilir iPhone hamlesi hâlâ beklenirken Huawei erken davrandı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Huawei, katlanabilir telefon işini ciddiye almaya devam ediyor ve bu kez alıştığımız formun dışına çıkan bir modelle karşımızda. Huawei Pura X Max, daha tanıtılmadan paylaşılan resmi görselleriyle bile dikkat çekmeyi başardı. Üstelik cihaz, sadece tasarımıyla değil, sektördeki dengeleri değiştirebilecek yaklaşımıyla da konuşuluyor.

Bugüne kadar gördüğümüz katlanabilir telefonlar genelde uzun ve dar ekranlara sahipti. Ancak Huawei, bu kalıbı kırıyor. Pura X Max ile birlikte daha geniş, tablet benzeri bir deneyim sunmayı hedefliyor. Bu da özellikle video izleme, oyun oynama ve çoklu görev tarafında ciddi bir fark yaratabilir.

Katlanabilir iPhone Geç Kaldı: Geniş Katlanabilir Telefon Huawei Pura X Max'in Resmi Görselleri Paylaşıldı
Bildiğiniz Katlanabilirleri Unutun: Huawei Bambaşka Bir Yol Deniyor

Paylaşılan görsellere baktığımızda cihazın yatayda açılan geniş bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Yani telefon açıldığında neredeyse küçük bir tablet hissi veriyor. Bu da onu piyasadaki diğer katlanabilirlerden ayıran en önemli detaylardan biri.

Huawei ayrıca kamera tarafında da boş geçmemiş. Şirketin XIMAGE teknolojisini öne çıkardığı model, sadece tasarım değil fotoğraf performansı tarafında da iddialı olacak gibi duruyor. Arka taraftaki şık kamera dizilimi de cihazın premium hissini artırıyor.

Ön Sipariş Açıldı: Depolama ve Renk Seçenekleri Şaşırtıyor

Henüz resmi tanıtım yapılmamış olsa da Huawei Pura X Max bazı pazarlarda ön siparişe açılmış durumda. Bu da cihazın lansmanının artık çok yakın olduğunu gösteriyor. Üstelik seçenekler de oldukça geniş tutulmuş.

Cihazın 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleriyle geleceği, depolama tarafında ise 256 GB’tan 1 TB’a kadar uzanan alternatifler sunacağı belirtiliyor. Bunun yanında Huawei’nin 5 farklı renk seçeneği sunması da kullanıcıların hoşuna gidecek detaylardan biri.

Apple Nerede? Huawei Katlanabilir Yarışında Vitesi Artırdı

Katlanabilir telefon pazarı her geçen gün büyürken, Apple cephesinde hâlâ somut bir adım göremiyoruz. Katlanabilir iPhone uzun süredir konuşuluyor ama ortada hâlâ resmi bir cihaz yok.

Huawei ise bu boşluğu fırsata çevirmiş gibi görünüyor. Özellikle geniş katlanabilir form faktörü, markayı Samsung gibi güçlü rakiplerinden bile farklı bir noktaya taşıyabilir. Açıkçası Apple bu alana girene kadar Huawei çoktan birkaç nesil ilerlemiş olabilir.

Akıllı Telefon Telefon Huawei

