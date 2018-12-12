IMDb Kullanıcıları, 2018 Yılının En İyi Dizilerini Seçti

2018 yılı, acısıyla tatlısıyla televizyon dünyası açısından hareketli bir yıl oldu. IMDB kullanıcıları, 2018'in en iyilerini seçti.

Sinema ve televizyon dünyası, 2019 yılındaki Game of Thrones ve Avengers rüzgarına hazırlanırken 2018 yılını ardımızda bıraktık. Çoğunlukla devam eden dizilerin damga vurduğu sezonda yeni diziler de dikkat çekti. İşte IMDb kullanıcılarının en beğendiği 10 yapım.

10. "Shameless" (Showtime)

Gelecek sene itibarı ile önemli başrol oyuncularını kaybeden seride yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Yine de 9 sezondur süren bir efsane.

9. "13 Reasons Why" (Netflix)

Aslında bir gençlik dizisi gibi görünse de baştan sona kendini izletebilen, ölen bir kızın ardında bıraktığı ses kasetleriyle gizemin çözüldüğü ilginç bir yapım.

8. "Vikings" (History)

Kanada - İrlanda yapımı Vikings, tahmin edilenden çok daha büyük bir başarı elde etti. Game of Thrones'u beklerken bir göz atabilirsiniz.

7. "American Horror Story" (FX)

Listenin en köklü yapımlarından olan American Horror Story, bir mini dizi olarka tasarlansa da 8. sezonunu devirmeyi başardı.

6. "The Haunting of Hill House" (Netflix)

Stephen King'in adına methiyeler düzdüğü korku/gerilim tadındaki Netflix yapımı, 2018'in en çok beğenilenlerinden oldu.

5. "Grey's Anatomy" (ABC)

Tam 15 senedir istikrarla devam eden Grey's Anatomy, halen kalitesini koruyor. Doktorlar'ı özleyenlere önerilir. :)

4. "The Handmaid's Tale" (Hulu)

Bu yılın en çok ses getiren dizilerinden biri olan The Handmaid's Tale, Bruce Miller tarafından uyarlanan enfes bir Hulu yapımı.

3. "Westworld" (HBO)

Listemizin 2. sırasında yer alan Black Mirror'ın vahşi batı temasıyla buluşmuş hali olan Westworld'un 3. sezonu için 2020 yılına dek beklemek zorundayız.

2. "Black Mirror" (Netflix)

Teknolojinin insan faktörünü işin içinden çıkaracak kadar hayatımıza girdiği distopik bir dünyayı anlatan yapımı halen izlemeyenler, çok büyük şey kaçırıyor.

1. "The Walking Dead" (AMC)

Walking Dead açısından çalkantılı bir yıl olsa da başrolünü kaybeden dizinin hayranları yine de seriyi zirvede tutmayı bildi.