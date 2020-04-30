İmkânsız Olduğu Düşünülen Roket İtiş Sistemi Geliştirildi

ABD'deki bir grup bilim insanı, daha önce imkânsız olduğu düşünülen yeni bir roket itiş sistemi geliştirmeyi başardı. Dönen ateşlemeli roket motoru adı verilen sistem uzay görevlerindeki üst kademe roketleri daha verimli hâle getirecek.

University of Central Florida'dan bir araştırma ekibi, ileri düzey bir roket itiş sistemi geliştirmeyi başardı. Daha önce yapılmasının mümkün olmadığı düşünülen bu sistem 'dönen ateşlemeli roket motoru' olarak biliniyor. Yeni sistemle birlikte uzay uçuşlarında kullanılan üst kademe roketler daha hafif, daha uzağa gidebilen ve daha çevreci hâle gelecek.

Combustion and Flame isimli dergide yayınlanan araştırma sonuçlarına göre hidrojen ve oksijen yakıt patlamasının dönen ateşlemeli roket motorunda güvenli olabileceğine ilişkin ilk kez deneysel bir kanıt elde edildi. Yeni sistem, roket motorunun verimliliğini artırırken geleneksel motorlara nazaran daha az yakıt kullanıyor.

Motorun çalışma prensibi:

Yeni sistem, daha az yakıtla daha fazla güç üretmeyi başarıyor. Böylece roketin yükü hafiflerken maliyetler ve salınım da azalıyor. Mach 5 olarak adlandırılan patlamalar saatte 4.500 ila 5.600 mil (yaklaşık 7.242 km ila 9.012 km) arasında enerji patlamaları yaratabiliyor ki bu da ses hızının beş katından fazlası demek oluyor.

Bunu sağlayan motor gövdesi bakır ve pirinçten yapılıyor. Bu teknoloji, 1960'lı yıllardan bu yana deneniyor olmasına rağmen kullanılan kimyasal yakıtlar ya da bunların karıştırılma yöntemleri nedeniyle şimdiye kadar başarısız olunmuştu.

Yeni araştırmada, hidrojen ve oksijen yakıtlarının oranları dikkatlice belirlendi. Yine de bu yakıt karışım oranları yanlış olursa yakıt ya alev almaya eğilimli olur ya da ateşleme yerine yavaşça yanar. Araştırma ekibi, hidrojen yakıt akışına bir izleyici ekleyerek kendi bulgularının kanıtlarını da elde etti. Patlama dalgalarının niceliği, yüksek hızlı bir kamerayla tespit edildi.