Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçe Sözlüğün 12. baskısını yayımladı. Sözlükle birlikte günlük hayatta yaygın olarak kullanılan pek çok kelimenin halk arasındaki yazım şekilleri resmi olarak kabul edildi. Ayrıca bir ilçenin de yazımı değişti.

Güncel Türkçe Sözlüğün 12. baskısı ile birlikte TDK, dilimize pelesenk olmuş bazı kelimelerin yazımını yeniden ele aldı. Örneğin yazı dilinde sıklıkla yapılan "unvan" yerine "ünvan" hatası, artık bir hata değil. Daha önce hatalı olarak değerlendirilen bu kullanım şekli, Türkçe Güncel Sözlük'te yer aldığı için artık doğru kabul edilecek.

TDK ayrıca Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinin adını "Doğubayazıt" olarak güncelledi. İlçenin adı, zaten pek çok resmi ya da gayri resmi kaynakta her iki haliyle de kullanılıyordu. Artık "Doğubeyazıt" yanlış bir yazım olarak değerlendirilebilecek.

TDK Güncel Türkçe Sözlük ile birlikte yazımı değiştirilen kelimeler:

Doğubeyazıt -> Doğubayazıt (güncel)

-> Marmara Ereğlisi -> Marmaraereğlisi (güncel)

-> (güncel) Sultan efendi -> Sultanefendi (güncel)

-> (güncel) yürük -> Yörük (güncel)

-> (güncel) çiğ börek -> çi börek (güncel)

-> (güncel) pilili -> pileli (güncel)

-> (güncel) boy bos -> boy pos (güncel)

-> (güncel) yeşilzeytin -> yeşil zeytin (güncel)

-> (güncel) yeşilsoğan -> yeşil soğan (güncel)

-> (güncel) yeşilbiber -> yeşil biber (güncel)

-> (güncel) akzambak -> ak zambak (güncel)

-> (güncel) akça armudu -> akçaarmut (güncel)

-> (güncel) yakan top -> yakantop (güncel)

-> (güncel) kayyum -> kayyım (güncel)

-> (güncel) hasıraltı -> hasır altı (güncel)

-> (güncel) horon vurmak -> horon tepmek (güncel)

-> (güncel) kümeden düşmek -> küme düşmek (güncel)

Yukarıda yer alan kelimelerin tümünü Güncel Türkçe Sözlükte görmek için sozluk.gov.tr adresine giderek TDK'nın resmi sayfasına ulaşabilir, arama yaparak güncellemeleri siz de görebilirsiniz.

Türkçe'nin söz varlığı sayısı da güncellendi:

Yenilenen Güncel Türkçe Sözlük içerisinde 82 bin 135 madde başı, 18 bin 133 madde içi olmak üzere toplam 132 bin 334 kelime, terim, deyim ve anlam yer alıyor. Ayrıca sözlükte tüm bu söz varlığının doğru kullanımını gösteren 45 bin 372 örnek cümle yer alıyor. Sözlüğün toplam metin uzunluğu 756 bin 396 kelimeden oluşuyor.