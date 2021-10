Her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlenen sonbahar film festivallerinde ödüller, gösterilen filmler arasında sahiplerini buldu. Sinema dendiğinde akla gelen ilk yayınlardan olan IndiWire da, hangi filmlerin ödül alıp almadığından bağımsız olarak, eleştirmenler aracılığıyla 15 filmlik kendi 'En İyiler' listesini oluşturdu.

Sinemaya ilgisi olanların da bileceği üzere sonbahar ayları, film festivallerinin en canlı olduğu aylardır. Birbiri ardına düzenlenen film festivalleriyle birlikte, daha çok sanat filmleri ağırlıklı olmak üzere pek çok yönetmen filmlerini seyirci ve eleştirmenlerin beğenisine sunar.

En saygın sinema yayınlarından birisi olarak bilinen IndieWire da; 137 film eleştirmenini, sonbaharda düzenlenen film festivallerinde gösterilen yapımları değerlendirmekle görevlendirdi. Venedik, Telluride, Toronto ve New York film festivallerinde yayınlanan filmler arasından en iyilerini seçen eleştirmenlere ayrıca tüm festivaller arasındaki favori filmleri ve her bir festivaldeki en beğendikleri filmler soruldu.

Eleştirmenlerin seçimi, festivallerde verilen ödüllerden farklı

Yapılan anketin sonucunda zirveye yerleşen isim ise oy çokluğuyla yönetmenliğini Jane Campion, başrolünü ise Benedict Cumberbatch’in üstlendiği ‘The Power of the Dog’ oldu. Eleştirmenlere göre yönetmen Campion, “En İyi Yönetmen” unvanını sonuna kadar hak ediyor.

Ancak eleştirmenlerin seçimi, festivalde dağıtılan ödüllerden biraz farklı. The Power of the Dog ile her ne kadar Campion, Venedik Film Festivali’nden ‘En İyi Yönetmen’ ödülüyle dönmüş olsa da; festivalin en prestijli ödülü olan Altın Aslan’ın sahibi Fransız draması ‘L'Evénement’ (Kürtaj) oldu. Toronto Film Festivali’nde (TIFF) takdim edilen Halkın Seçimi ödülüyse Belfast’e gitmişti. Festivallerden ödülle dönen bu filmler ise, IndiWire’ın eleştirmenlerinin yapmış olduğu listede kendilerine bir yer bulamadı. Telluride’deki eleştirmenler de benzer bir şekilde Joaquin Phoenix’in başrolünü üstlendiği 'C’mon C’mon’u, The Power of the Dog’a tercih etmişti. New York film festivalinde de en iyi film unvanını The Power of the Dog ve Verdens verste menneske (Dünyanın En Kötü İnsanı) paylaştı.

IndieWire’ın yapmış olduğu anketin sonucu ise şu şekilde: