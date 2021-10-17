Bu akşam yapılan DC Fandome etkinliğinde duyurulan bütün filmleri ve dizileri sizler için bir araya getirdik. Batman'in ve Flash'ın da olduğu bu liste oldukça kabarık!

Bu akşam DC’nin yaptığı FanDome etkinliği bütün dünyada büyük ilgi çekti. Milyonlarca insan bu etkinliği takip etti. Etkinlik boyunca onlarca film ve dizi hakkında bilgiler, fragmanlar ve özel röportajlar yayınlandı.

Biz de sizler için bu etkinlikte yayınlanmış bütün filmlerin ve dizilerin fragmanları ve tanıtımlarını sizler için derledik.

İşte FanDome etkinliğindeki duyurulan her şey:

Black Adam

Aquaman: The Lost Kingdom

Süper kahraman Shazam’ınolan Black Adam’ın aynı isimdeki filmi’de vizyona girecek.

Etkinlikte her ne kadar yeni Aquaman filmiyle ilgili bir fragman gösterilmese de filmin kamera arkası ve filmden bazı sahneler gösterildi. Filmin 16 Aralık 2022 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

Aquaman: King of Atlantis

Geçtiğimiz günlerde fragmanı ve ilk 4 dakikası yayınlanan Aquaman animasyonu olan King of Atlantis hakkında bazı görseller paylaşıldı.

Peacemaker

Doom Patrol

Daha önce Suicide Squad filminde kısaca gördüğümüz Peacemaker’ı anlatacak olan dizinin başrolündeyer alıyor. Dizitarihinde HBO Max platformunda yayınlanacak.

DC’nin sevilen dizilerinden olan Doom Patrol, bugün yayınlanan bir fragman ile hem 3. sezonun ilerleyen bölümlerinde bizleri neyin beklediği konusunda aydınlatmış hem de 4. sezonun geleceği resmi olarak onaylandı.

The Flash

Injustice

DC’nin en sevilen süper kahramanlarından olan Flash’in solo filmi olan The Flash’tenyine bu etkinlikte yayınlandı. Filmin ne zaman çıkacağı henüz kesinleşmemiş olsa da fragmanın sonunda

Çıkışına birkaç gün kalan Injustice animasyon filmi için kısa bir fragman ve görseller paylaşıldı. Filmin 19 Ekim’de çıkması bekleniyor.

Blue Beetle

DC’nin çok fazla bilinmeyen genç süper kahramanlarından olan Blue Beetle’ın filmi için hazırlanan bir konsept tasarımı da yine etkinlikte hayranlarla buluşturuldu. Filmin çıkış tarihi ise bilinmiyor.

Batwoman

Batwoman’ın 3. sezonu için hazırlanan bu Retro fragman, 3. sezonda bizleri bekleyen olaylar hakkında birkaç ipucu veriyor.

Catwoman: Hunted

Paha biçilemez bir mücevheri çalmaya çalışan Catwoman’ın bütün kötülerin hedefi haline gelmesini anlatan bu animasyon film, 8 Şubat 2022 tarihinde dijital platformlarda izleyicilerle buluşacak.

Batman:Unburied

Spotify ile DC’nin ortak projesi olan ve görüntüleri dinleyenlerin hayal gücüne bırakan bu sesli maceranın ne zaman dinleyenlerle buluşacağı ise henüz bilinmiyor.

Harley Quinn

Harley Quinn’in animasyon dizisinin 3. sezonunu tanıtan bu fragman, oldukça eğlenceli görünüyor.

Naomi

Superman’e takıntılı genç bir kahramanı anlatan dizinin ilk bakış fragmanı yine bu etkinlikte gösterildi. Dizi 2022 yılında izleyicilere sunulacak.

Shazam 2: Fury of The Gods

Oldukça sevilen ilk filmin ardından kolayca ikinci film için onay alan Shazam serisi, Fury of The Gods isimli devam filmi ile 2023 yılında izleyicilerle buluşacak.

The Batman

Merakla beklenen yeni Batman filmiyle ilgili yayınlanan yeni fragman o kadar beğenildi ki fragmanın hemen ardından #TheBatman etiketi dünya çapında Twitter’da bir numara olmayı başardı. Film 4 Mart 2022 tarihinde sinemalardaki yerini alacak.

DC League of Super-Pets

Süper kahramanların evcil hayvanlarının hayatını anlatan bu eğlenceli animasyon film, 20 Mayıs 2022 tarihinde sinemalarda olacak.

The Sandman

Netflix’te yayınlanacak olan The Sandman’de Lucifer karakterini oynayacak olan Gwendoline Christie’yi gördüğümüz bir poster yayınlandı. Dizinin yayın tarihi ise henüz belli değil.

Titans

Titans’ın 3. Sezon final fragmanında, Batman’in hem düşmanı hem dostu olan Catwoman’ın adının geçmesi, onaylanan 4. sezonda Catwoman’ı göreceğimiz anlamına geliyor.

Young Justice: Phantoms

Young Justice dizisinin 4. sezonu olacak olan Phatoms’ın ilk bölümün ilk 4 dakikası da bu etkinlikte yayınlandı.

Batman: Caped Crusader

Batman’in ilk animasyon serisinin orijinale bağlı olarak yeniden yapımı olacak olan bu animasyon serisi hakkında da bazı röportajlar yine FanDome etkinliğinde yayınlandı.

Stargirl

Titans ekibinin sevilen üyelerinden olan Stargirl’ün solo dizisinin yeni sezonu FanDome etkinliğinde kısa bir fragman ile tanıtıldı. 19 Ekim’de yayınlanacak yeni sezon, şimdiden ilgileri üzerine çekmeyi başardı.

Pennyworth

Wayne ailesinin vazgeçilmez bir parçası olan Alfred Penyworth’ü anlatan dizinin 3. Sezonu hakkında ipuçları verildi. Dizinin yeni sezonunda zaman atlaması olacağı açıklandı.

DMZ

Gelecekte bir grup insanın toplanıp dünyayı değiştirme çabasını anlatacak olan DMZ dizisinin çekimlerine başlandığı, FanDome etkinliğinde resmi olarak açıklandı. Çok yakında çıkacağı açıklanan dizinin yayın tarihi henüz belli değil.

Static Shock

DC’nin çok bilinmeyen genç kahramanlarından olan Static Shock’un solo filminin geleceği onaylandı. Filmin çıkış tarihi ise bilinmiyor.