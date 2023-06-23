Infiniti yeniden markalaştı. Şirket; logosunu, araçlardaki rozetleri ve bayileri değiştirdi. Nissan'ın lüks markası, lüks olduğunu artık gerçekten hissettirebilecek. Yetkililer, ortam kokusunu bile özel olarak ayarladıklarını ifade ediyor.

Japonya merkezli otomotiv şirketti Nissan'ın lüks markası olarak hizmet veren Infiniti, yeniden markalaşma yoluna gittiğini açıkladı. Bu bağlamda; Infiniti'nin logosu ve bayi anlayışı değiştirildi. Ayrıca, marka kendine has bir bayi kokusu oluşturdu. Öte yandan; Infiniti bayilerinde artık özel müzikler çalacak.

Otomotiv sektörü, son yıllarda belki de en çok logo değişiklikleriyle karşımıza çıktı. Ancak pek çok marka, logosunu sadeleştirirken, üç boyuttan iki boyuta geçiş yaptı. İlginç bir şekilde Infiniti'de böyle bir şey görmüyoruz. Marka, üç boyutlu bir logo kullanmaya devam edecek. Üstelik yeni logo, eskisine kıyasla çok daha gösterişli bir yapıya sahip.

Infiniti'nin yeni logosu böyle görünecek

Infiniti'nin bundan sonra piyasaya süreceği otomobillerde kullanacağı yeni logo, "sonsuz yol"u temsil edecek. Orta kısımda iki taraftan birleşen ve içeriye doğru giden bölümün anlamı tam olarak bu. Geçmişte, ters v şeklindeki bölüm birleşiyor ve öylece kalıyordu. Tabi şunu da belirtelim; bu logo sadece otomobillerde rozet olarak yer alacak. Marka, internet sitesi ve broşür gibi ortamlarda ise şu logoyu kullanacak:

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, Infiniti'nin üst düzey yöneticilerinden Alfonso Albaisa oldu. Albaisa, "Sonsuz yolun ufukla kesiştiği noktaya daha fazla vurgu yaparak, her zaman geleceğe ve yeni ufuklara bakma kararlılığımızı sergiliyoruz." dedi.

Infiniti'nin bugüne dek kullandığı logo şöyle görünüyordu:

Bayilerde ultra konforlu bir deneyim sunulacak:

Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi, Infiniti'nin yeniden markalaşma süreci sadece logo değişiminden ibaret değil. Marka, artık bayilerinde de üst düzey konforu ön planda tuttuğu bir deneyim sunacak. Müşteriler, Infiniti'nin lüks bir marka olduğunu bayilere gittikleri zaman da iliklerine kadar hissedecekler.