Amerikan Mahkemesi’nin dosyaları gizli kalması isteğine karşın İngiliz Parlamentosu, Facebook’un iç yazışmalarına dair mailleri de içeren dokümanlara el koymaya karar verdi. Yazışmalarda Cambridge Analytica skandalı gibi skandalların şirketin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini gösteren delillerin yer aldığı söyleniyor.

Son dönemde yoğun eleştirilerle ve skandallarla boğuşan Facebook’un başı bu defa da İngiliz Parlamentosu ile dertte. Cambridge Analytica skandalı ile başlayan, sonu gelmeyen tartışmalar ve sorunların üzerine şimdi de şirket içi yazışmalarına el konan Zuckerberg, fena köşeye sıkışmış durumda.

Geçtiğimiz haftalarda da Facebook lehine lobi faaliyetleri yürüttüğü ortaya çıkan, kendisini eleştirenleri kişileri Yahudi düşmanlığıyla suçlayıp Soros ile ilişkilendiren yazılar yayınlanmasını sağlayan Zuckerberg, görevi bırakması yönündeki baskılara rağmen görevden çekilmeyi reddetmişti.

İngiltere’ye giden ve kendisi de Facebook ile davalık olan Ted Kramer, İngiliz Parlamentosu tarafından yazışmaları teslim etmeye davet edildi. Bu isteği reddeden Kramer’e karşı “eşi görülmemiş” gücünü kullanmaya karar veren Avam Kamarası, Kamara’nın güvenliğinden sorumlu Silahlı Çavuş’a belgeleri alma görevini verdi. Parlamento güvenliğini sağlamakla yükümlü olan ve parlamentoda silah taşıma yetkisi bulunan tek kişi olan görevli de Ted Kramer’e kararı iletti. İki saat içinde belgeleri teslim almaması durumunda yetkilerini kullanacağını belirten görevli, gerekli görülen hallerde Avam Kamarası’nın emirlerine uymayanları tutuklama yetkisine de sahip.

Kendisi de sütten çıkmış ak kaşık olmayan Kramer, daha önce Pinkini adlı bir uygulama geliştirmişti. Facebook’un güvenlik açıklarını kullanan bu uygulama oldukça büyük tartışmalara sebep olmuştu. Bu uygulamayla insanlar, arkadaş listelerindeki kişilerin bikini ile çekilmiş fotoğraflarına ulaşabiliyorlardı.

2015 yılında Facebook, kullanıcı sözleşmelerini ve izinleri değiştirdi. Bu da Pinkini gibi uygulamaları piyasadan çıkmaya zorladı. Bunun üzerine Facebook’a dava açan Kramer, Zuckerberg’i ve Facebook’u kendi poliçelerindeki açıkları bilmekle ve geliştiricileri bu açıkları kullanmak için cesaretlendirmek ile suçladı. Dava hala devam ediyor.

Kramer’in dosyaları teslim etmesinin ardından belgeleri alan görevli, belgelere bir göz gezdirdiğini ve içinde yer alan bilgilerle ne yapacağının Avam Kamarası’na kalmış olduğunu söyledi.

Şimdiye kadar savunmalarını reklam satmak ve iyi niyet üzerine kurgulamış olan Zuckerberg, İngiltere’de aleyhine çıkacak olan bir karardan çok fazla etkilenebilir. Burada çıkacak olan karar Zuckerberg ve Facebook’un bilerek hatalı poliçe kullandığı ve poliçedeki açıkların suistimaline göz yumduğu yönünde olursa ABD’deki mahkemede de başlarına iş açacaktır.

Soruşturmayı Avam Kamarası'nda milletvekilliği yapan Damian Collins yönlendirdi. Dokümanları elde eden İngiliz milletvekilleri, istemeleri halinde dosyaları kamuya açma hakkına sahipler. Facebook uzun süre boyunca bu dökümanları gizli tutmak için mücadele vermişti. Öyle görünüyor ki Zuckerberg'in sorunları kolay kolay bitecek gibi değil.