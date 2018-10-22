İngilizlere göre Sürücüsüz Taksiler 2021 Yılında Yollarda

Uber başta olmak üzere birçok otomobil üreticisinin üzerine çalıştığı otonom taksi ve ringler, İngiliz Şirket Addison Lee'ye göre 2021 yılında yollarda olacak.

Uber'in dünya genelinde her geçen gün popülaritesinin arttırması ile birlikte rakip firmalar avantaj sağlayacak her türlü çalışmayı değerlendiriyor. İngiltere merkezli Addison Lee adlı firma, sürücüsüz taksilerin 2021 yılında yollarda olacağını açıkladı. Sürücüsüz araç yazılımlarında ün yapmış bir şirket olan Oxbotica ile çalışan Addison Lee, Uber'e rakip olmayı hedefliyor.

Addison Lee, Oxbotica ile birlikte Londra ve çevresindeki yolların dijital haritalandırması üzerinde çalıştığını da açıkladı. Sürücüsüz araçlar için hayati önemi olan trafik ışıkları, yol işaretleri ve kaldırım ayrımları gibi pek çok unsur listeleniyor.

Uber Çalışmalarını Durdurmuştu

Öte yandan Uber cephesinde işler yolunda gitmiyor. Sürücüsüz araçlar kapsamında Arizona'da yapılan çalışmalarda ciddi bir kaza meydana gelmiş ve şirket bu konudaki çalışmalarını durduracağını açıklamıştı.

Sürücüsüz araç teknolojilerinin gelecek için ne kadar önemli bir yatırım olduğunu farkına varan Mercedes, Ford gibi firmalar, dudak uçuklatan yatırımlara şimdiden başladı bile.