İngiltere'de 6,6 Milyon Dolar Değerinde Apple Ürünü Çalındı

İngiltere'deki M1 otoyolunda gerçekleşen olayda bir grup hırsız, 6,6 milyon dolarlık Apple ürününü çalarak kayıplara karıştı. Polis, hırsızları bulabilmek için uygun fiyatlı Apple ürünlerini takibe aldı.

Birleşik Krallık’ta, polisiye filmleri aratmayan bir teknolojik ürün soygunu gerçekleştirildiği açıklandı. Northamptonshire polisi tarafından yapılan açıklamalara göre bir grup hırsız, Apple ürünleri taşıyan bir tıra saldırı düzenleyerek 6,6 milyon dolar değerinde Apple ürünü ile kayıplara karıştı.

Polis tarafından aktarılan bilgilere göre olay, 10 Kasım Salı günü, akşam saatlerinde gerçekleşti. Apple ürünleriyle yüklü bir kargo tırı, M1 otoyolunun 18. kavşağında bir grup hırsız tarafından saldırıya uğradı ve tırın sürücüsü ile güvenlik görevlisini rehin alan hırsızlar, tırı gitmesi gerekenden başka bir konuma götürdü.

Polis, çalınan Apple ürünlerini bulabilmek için uygun fiyatlı Apple ürün satışlarını takip ediyor

Apple ürünlerinin bulunduğu tır, polis ekipleri tarafından Leicestershire'da bulundu. Yapılan açıklamalara göre hırsızlar, çaldıkları 48 palet Apple ürününü burada başka bir araca yükleyerek olay yerinden kaçtı ve kayıplara karıştı. Güvenlik görevlisi ve tırın sürücüsü ise kargo tırında bırakıldı.

Northamptonshire polisi henüz hırsızların izini bulabilmiş değil. Polis, hırsızların peşine düşmek yerine çalınan Apple ürünlerinin peşine düşmüş durumda ve olması gerekenden uygun fiyata satılan Apple ürünleri polisin yakın takibinde bulunuyor.