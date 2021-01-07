İngiltere'deki Bazı Okullar Uzaktan Öğrenim İçin PS4 Önerdi

Birchgrove adlı bir devlet okulu başta olmak üzere İngiltere'de birçok okul, öğrencilere uzaktan eğitim kapsamında derslere katılabilmek için PlayStation 4 kullanılması konusunda tavsiyede bulundu.

Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden birisi şüphesiz eğitim sektörü olmuştur. Dünya çapında milyonlarca öğrenci, okullar kapatıldığı için evlerinde online ders görmeye başlamış, bu da beraberinde bir takım zorluklar getirmişti.

Yaşanılan en büyük sıkıntılardan birisi, çocukların online derslere katılabilmek için yeterli ekipmana sahip olamamasıydı. Türkiye için de son derece önem arz eden bu konuya, İngiltere’de bulunan okullardan bir çözüm geldi. Bu okullar, PlayStation 4’ün de bilgisayara alternatif olabileceğini belirterek, öğrencilere bu oyun konsolunu kullanarak online derslere katılmaları konusunda tavsiyede bulundu.

Microsoft Teams sayesinde PS4 üzerinden online derslere girilebiliyor

Bu durum maalesef Türkiye’de de uyulabilecek bir tavsiye değil. Çoğu öğrenci henüz bir tablet bile bulamamışken, onlara bir de PlayStation 4 tavsiyesinde bulunmak ne derece sağlıklı bir yaklaşım, bunun yorumunu sizlere bırakıyoruz. Ancak Birleşik Krallık’ta durum biraz farklı. Playstation 4 fiyatları, düşük bütçeli dizüstü bilgisayarlarla neredeyse aynı seviyede.

Bu sebeple İngiltere’de bulunan bazı okullar, Microsoft Teams hizmeti verebilen Playstation 4 konsollarını, online derslerde kullanılmak üzere ailelere öneride bulundu. Aslında bu okulların anlatmak istediği şey, bilgisayarınız yoksa PlayStation 4 alın demekten ziyade, evde halihazırda bir PS4 bulunuyorsa, onu da bilgisayar niyetine kullanabilirsiniz demekti.

Birchgrove adlı bir devlet okulu, Twitter üzerinden konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Okul, bu gönderide online derslere PlayStation 4 üzerinden katılan bir öğrencisinin fotoğrafını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı; “Öğrencimiz William, uzaktan öğrenim kapsamında bir dizüstü bilgisayar olmadan da online derslere girmenin mümkün olabileceğini gösterdi. Kendisi, PlayStation 4 ve Xbox kullanarak öğrencilerin online derslere nasıl erişebileceğini gösteren bir takım talimatlar hazırladı.”