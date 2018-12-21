İçerisinde yaşadığımız ve bizi çevreleyen yapı olan vücudumuz ile ilgili öğrenilecek sınırsız şey var. Kapasitesi hakkında hala her şeyi bilmiyoruz ve hala araştırıyoruz. Bugün, bu zamana kadar vücudumuz hakkında bulunan, tuhaflıklarıyla bir uzaylı olduğunuzu düşündürecek bilgilere değineceğiz.

Vücudumuzda bizim haberimiz olmadan onlarca hatta yüzlerce şey gerçekleşiyor. İlkokulda ya da lisede başlıca görevlerini öğrenmiş olsak da vücudumuzun, gerçekten neler yapabildiği konusunda hala bilmediğimiz şeyler mevcut.

Vücudumuzda bulunan DNA’ları açınca bu kadar uzunlukta olur ya da beynimiz, vücudumuzdaki oksijenin büyük bir kısmını kullanır gibi bilgileri daha önce duyduk. Bugün çoğumuzun bilmediği detaylar üzerine yoğunlaşmaya çalıştık, duyunca vücudunuzla ilgili bildiklerinizi sorgulatacak 15 adet bilgiyi sizler için derledik.

1. Burnunuz 50.000 adet farklı kokuyu hatırlayabilir:

Koku duyumuz en güçlü duyularımızdandır. Ayrıca koku hafızamız da fazlasıyla güçlüdür. Bu sebeple tanıdığınız bir kokuyu alınca hemen bağlantı kurup size neyi anımsattığını hatırlayabilirsiniz.

Kaynak: health.howstuffworks

2. Yetişkin bir insan ortalama 7.000.000.000.000.000.000.000.000.000 (yedi oktilyon) atomdan oluşur:

Vücudumuzda ortalama yedi oktilyon atom bulunur.

Kaynak: theguardian.com

3. İnsanlar günde ortalama 750 ila 1500 ml (0,75-1,5 litre) arası tükürük üretir:

Bu rakam size fazla gelmeyebilir ancak şöyle düşünün: Bu sıklıkla tükürük üreten bir insan, yaşamı boyunca yaklaşık 24.000 litre tükürük üretir ve iki adet yüzme havuzunu doldurabilir.

Kaynak: health.howstuffworks

4. Vücudunuz bir maden gibidir:

Vücudunuzda 7,5 santimlik bir çivi yapabilecek kadar demir vardır. Ancak vücudunuzdakiler bununla sınırlı değildir. Bu kadar demirin yanı sıra vücudunuzda standart bir köpeğin üstünde bulunan tüm pireleri öldürecek kadar sülfür, 900 kurşun kalem üretebilecek kadar karbon, 7 kalıp sabun yapabilecek kadar yağ ve 2.200 adet kibrit başı yapabilecek kadar fosfor vardır.

Kaynak: factinate

5. Yetişkin bir insanın tüm kemiklerinin dörtte biri ayaklarındadır:

Vücudumuzun küçük bir kısmını oluştursa da ayakta 28 farklı kemik bulunur. Bunların yanı sıra eklemler ve tendonlar da eklenince, iki ayağınızda toplam 56 adet kemik, 66 adet eklem ve 200’den fazla tendon ortaya çıkar.

Kaynak: sharecare

6. Utandığınızda ya da kızardığınızda mideniz de kızarır:

Kızardığınız zaman sempatik sinir sistemi tepki verir ve vücuttaki kan akışınızı artırır. Salgılanan hormonlar sebebiyle akışı artan kan, daha çok oksijen taşıdığı için dokular daha kırmızı görünürler.

Kaynak: thestar

7. Kalbinizin ritmi, dinlediğiniz müziğe göre değişir:

Kalbinizin ritmi, dinlediğiniz müzikteki tempo artış ve düşüşlerine göre tepki verir.

Kaynak: reuters

8. İnsan gözü dijital bir kamera olsaydı…

...576 MP çözünürlüğünde olurdu.

Kaynak: clarkvision

9. Vücudunuzda yaklaşık 2 kg bakteri bulunur:

Bu sayı size çok göründüyse daha hiçbir şey duymadınız. Bu 2 kg ağırlığında olan bakteri hücreleri, insan vücudunu oluşturan hücrelerden çok daha küçük oldukları için insan vücudunu oluşturan hücrelerden on kat daha fazladır.

Kaynak: popsci

10. Elinizdeki gücün yarısını serçe parmağınız sağlar:

Eğer serçe parmağınızı kaybetseydiniz elinizdeki güç yarı yarıya düşerdi. Bunun sebebi ise baş, orta ve yüzük parmağınız kavrama hareketleriyle ilgilenirken serçe parmağınızın yüzük parmağınızla gücü sağlamasıdır.

Kaynak: nytimes

11. Kemiklerimiz çelik kadar güçlü müdür?

Aslına bakarsanız kemiklerinizin çelik kadar güçsüz olmasını istemezdiniz. Evet, yanlış okumadınız. Çelik aslında kemiklerinizden daha güçsüzdür. Vücudunuzdaki 16 cm3 boyutundaki bir kemik 8.700 kg ağırlığa dayanabilir.

Uyarı: Siz yine de bu bilgiyi test etmeyin.

Kaynak: livescience

12. Parmaklarınız düşündüğünüzden daha hassastır.

Parmaklarınız 13 nanometre boyundaki cisimleri bile hissedebilir. Daha kolay anlaşılabilmesi için şöyle anlatalım: Eğer eliniz Dünya’nın boyutunda olsaydı, evleri ve arabaları birbirinden ayırabilirdiniz.

Kaynak: sciencedaily

13. Beyninizdeki veri aktarımı fazlasıyla hızlıdır.

Beynimizdeki özel kimyasallar aracılığıyla aktarılan sinyaller saatte 430 km’ye kadar çıkabilir. Bu da saniyede 120 metre gibi bir değere tekabül eder.

Kaynak: scienceline

14. Vücudunuz saatte 600.000 adet ölü deri hücresi döker:

Yanlış duymadınız, yüksek ihtimalle yatağınızın altında bulunan o toz gibi şeyler sizin ölü derileriniz. Bir yılda yaklaşık 700 gram deri döktüğünüzü de hatırlatalım.

Kaynak: 32parts.com

15. Öldükten üç gün sonra vücudunuz sizi yemeye başlar:

Listeyi biraz vahşi bir bilgiyle kapatsak da maalesef okuduğunuz bilgi doğru. Siz öldükten sonra vücudunuzdaki enzimler sizi sindirmeye başlar.

Kaynak: gizmodo

Yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi vücudumuz fazlasıyla karmaşık bir yapı ve sırları çözülmeye devam ediyor. Yeni bilgiler çıktıkça merakımız bir nebze dinse de başka bir şey bulma hevesiyle daha fazla araştırmaya koyuluyoruz. Bu sebeple biz yeni bilgilleri başka bir bilim listesinde sizlerle buluşturana kadar hoşçakalın :)