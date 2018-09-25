İnsanı Ölmeden Tabuta Sokan Bir Model: Kapsül Oteller

Japonya'da cep yakan otel fiyatlarına alternatif olarak, sadece uyku alanının özel olduğu ve kalan alanların ortak kullanıldığı enteresan bir otel modeline geçiş yapıyor.

Japonya'nın hızlı şehir hayatı ve abartılı otel fiyatları, işletmecileri enteresan fikirler üretmeye zorluyor. Kapsül oteller tuvalet ve banyo gibi ortak alanlar sunarak, misafirlere sadece uyuyabilecekleri bir kapsülle buluşturuyor.

Japonya'da ortalama otel fiyatlarının gecelik 8.000 yen civarında (450 TL) olması, 110 TL'lik kapsül otelleri cazip kılıyor.

Misafirlere girişte havlu, diş fırçası ve diş macunu ve özel eşyalarını koyabilecekleri bir dolap tahsis ediliyor.

Uzun saatler süren iş hayatı ve devamındaki gece hayatı sonrası özellikle çalışan ve bekar kesimin bu otellere ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Zaman içerisinde ekonomik bir tatil planı yapan turistlerin de kapsül otellere rağbet gösterdiği ortaya çıktı.

Kapsül otellerin Japonya'daki ekonomik koşullara göre oldukça ideal şartlar sunduğunu belirten otel işletmecisi Yui Keisuke, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Kapsül otel konsepti ilk olarak Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası ekonomik büyüme hızı yakaladığı dönemlere dayanıyor. O dönemde Tokyo'nun çok pahalı olması nedeniyle, ofis çalışanı olarak sınıflandırabileceğimiz büyük bir nüfus taşrada yaşarken, çalışmak için büyük şirketlerin bulunduğu Tokyo'ya geliyor. Gerek iş ile ev arasındaki uzun mesafeler, gerekse geç biten mesailer nedeniyle, iş sonrası evine dönmek istemeyen şirket çalışanları, ucuz konaklama imkanı sağlayan kapsül otellerde uyuyup, sabah yine işlerine gidiyor."