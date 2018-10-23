İnsanların Yer Altında Yaşadığı Gizemli Kasaba: Coober Pedy

Coober Pedy adlı bu ilginç yerleşim yeri, Avustralya'nın Adelaide şehrinin kuzeyinde yer alan bir kasaba.

Bu kasaba, silis grubundan inorganik bir madde olan Opal'in dünyadaki başkenti sayılıyor. Ayrıca bu madde mücevher yapınında da kullanılıyor. 1915 yılından itibaren üretilen bütün değerli opallerin çoğu bu kasabada yapıldı.

Bu değerli taşın üretimi sayesinde zamanla bölgenin şehirleşerek kalkındığını düşünmeyin, çünkü bu kasaba ortalama 43 derecelik bir sıcaklığa ve dayanılamayacak bir kuruluğa sahip. Bütün bu olumsuz şartlara bir de toz fırtınaları eşlik ediyor. Bu yüzden bu bölge normal yaşam standartlarının çok altında kalmış durumda.

Bölgede sıcaklık zaman zaman 19 derecelere kadar düşerken, gece ise 1 derece civarlarında seyrediyor. Bazen ise sıfırın altına inebiliyor. Fakat yaz mevsimi geldiğinde bölge adeta cehenneme dönüyor, yaz aylarında sıcaklık 40-70 derece arasında değişiyor. Bu da insan yaşamını bir hayli zorlaştırıyor.

Kasabanın hemen hemen her yerinden maden çıktığı için binlerce kuyu açıldı. Coober Pedy'de yaşayan insanlar bütün bu olumsuz koşullara çözüm bulmak için burada bulunan opal madeninden kalan tünellerin içine 1500'e yakın ev inşa edip bu evleri birbirine bağlayarak yaşamlarını sürdürüyor. Ayrıca kasaba, birçok kiliseye, müzeye ve sanat galerisine ev sahipliği yapıyor.

Kasaba sakinlerinin en çok sevdiği mevsim ise kış. Kış geceleri şehrin sıcaklığı sıfıra yaklaşırken yer altı evlerinde sıcaklık 20-22 derece arasında oluyor. Ayrıca bu yer altı kasabası, modern ulaşım imkanlarının hepsine sahip. Bu ilginç kasaba, ileride turistlerin ilgisini bir hayli çekeceğe benziyor.