Inside Xbox'ın Yeni Bölümü 7 Nisan'da Yayınlanacak

Xbox ile ilgili yeni haberlerin ve son gelişmelerin paylaşıldığı Inside Xbox’ın yeni bölümü 7 Nisan Salı günü yayınlanacak. Yeni bölümde, Xbox Series X konsoluyla ilgili herhangi yeni bir bilgi paylaşılmayacak.

Microsoft’un oyun konsolu olan Xbox ile ilgili son gelişmelerin paylaşıldığı Inside Xbox programı, 7 Nisan Salı günü yayınlanacak. Yeni oyun konsoluyla ilgili herhangi bir haberin yer almayacağı yayında daha çok oyunlar üzerinde durulacak.

Yarın yayınlanacak olan bu yeni bölümde Grounded, Gears Tactics, Sea of Thieves ve Xbox Game Pass güncellemeleri ön plana çıkarılacak. Ayrıca yayında ekipten gelecek 'bazı sürprizler' de yer alacak.

Inside Xbox:

Daha önce de bahsettiğimiz gibi bu sene çıkacak olan Xbox Series X konsoluyla herhangi yeni bir detay paylaşılmayacak ancak Xbox’ın resmi internet sitesinden yayınlanan yazıya göre konsolun program yönetimi direktörü Jason Ronald, açıklanan özelliklerle ve bunların oyuncular için ne anlama geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunacak.

Inside Xbox bölümü sona erdikten sonra daha önce Fallout: New Vegas, The Outer Worlds gibi oyunların geliştiriciliğini üstlenmiş olan Obsidian Entertainment’ın yeni oyunu Grounded’ın tek oyunculu modu canlı olarak gösterilecek.

Grounded, son zamanlarda oldukça popüler olan hayatta kalma oyunlarının yeni bir örneği olacak. Oyunda, oyuncuların boyları küçülecek ve oyuncular, oldukça büyük bir ortamda hayatta kalmaya çalışacaklar. Oyun, bu senenin bahar aylarında Xbox ve PC platformları için yayınlanacak ancak oyunun çıkış tarihine dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Rare Ltd. tarafından geliştirilen Sea of Thieves oyunu, Steam’de yakında gelecek olan oyunlar arasında listelenmişti. Microsoft, oyunla ilgili yayınladığı açıklamada Steam sürümünün platformlar arası desteğe sahip olacağını, PC ve Xbox One oyuncularının beraber oynayabileceğini söyledi. Oyunun Steam yayın tarihiyle ilgiliyse herhangi bir açıklama yapılmadı. Siz de Inside Xbox’ı Mixer, Twitch, YouTube, Facebook ve Twitter’dan izleyebilirsiniz.