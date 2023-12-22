Spider-Man oyunlarının geliştiricisi Insomniac Games, yakın zamanda yaşadığı siber saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Şirket, açıklamasında sızan Wolverine oyununa da değindi.

Marvel’s Spider-Man’in arkasındaki PlayStation stüdyosu Insomniac Games, yakın zamanda büyük bir siber saldırıya uğradı. Rhysida hacker grubu tarafından gerçekleştirilen bu saldırıda, 1,67 terabaytlık veri çalındı. Şirketten 2 milyon dolar fidye talep eden grup, istediğini alamayınca birkaç gün önce dosyaları sızdırdı. Bu da yeni çıkacak Wolverine oyunundan görüntüler, çalışanların verileri ve yakında çıkacak Insomniac oyunları da dahil birçok önemli bilginin tüm internete yayılmasına neden oldu.

Insomniac Games, saldırının üzerinden bir haftadan uzun bir süre geçtikten sonra bugün nihayet sessizliğini bozdu. Geliştirici, Wolverine oyunu da dahil sızıntıyla alakalı önemli konulara değindi.

Marvel’s Wolverine oyununun geliştirilme sürecinde bir değişiklik yok

Sosyal medyadan yapılan açıklamada saldırı doğrulanırken şirket çalışanlarının hassas bilgilerinin sızdığı ve oyunlardan görüntülerin çalındığı ifade edildi. Saldırının kendilerini çok üzdüğünü belirten Insomniac, Marvel’s Wolverine oyunun geliştirme sürecinin planlandığı gibi devam ettiğini ve şu anda hâlâ erken aşamalarında olduğunu aktardı. Şirketin açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Gösterdiğiniz büyük sevgi ve destek için teşekkür ederiz. Stüdyomuza yapılan siber saldırıdan ve geliştirici ekibimizde oluşturduğu duygusal zarardan dolayı hem üzgün hem de kızgınız. Son birkaç gündür birbirimize destek olmak için içimize kapandık.

Çalınan verilerin bağımsız ortaklarımıza, eski ve şu anki çalışanlarımıza ait kişisel bilgileri içerdiğinin bilincindeyiz. Ayrıca sızıntı Marvel’s Wolverine’in PS5 için erken geliştirilme aşamasından detayları da içeriyor. Hangi verilerin saldırıdan etkilendiğini belirlemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu deneyim bizim için çok üzücü oldu.

Oyuncularımızın hak ettiği gibi geliştirdiğimiz oyunlardan zevk almasını istiyoruz. Ancak Insomniac, Logan (Wolverine karakterinin gerçek ismi) gibi dayanıklıdır. Marvel’s Wolverine’nin geliştirme süreci planlandığı gibi devam ediyor. Oyun şu anda erken aşamalarında ve şüphesiz tüm planlarımızda olduğu gibi bu süreçte iyileşmeye devam edecek. Herkesin hevesli olmasını takdir etsek de doğru zaman geldiğinde Wolverine hakkında resmî bilgileri paylaşacağımızı söylemek istiyoruz.

Bu zorlu dönemde devam eden desteğiniz için Insomniac’taki herkes adına teşekkür ederiz.”