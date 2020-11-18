An itibarıyla test edilemeye başlanan özellik ile birlikte Instagram kullanıcıları, bir anahtar kelimeyle arama yaptıklarında, ilgili anahtar kelimeyle ilgili etiketi kullanmayan gönderileri dahi görüntüleyebilecekler.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, kullanıcıların aradıkları gönderilere daha kolay ulaşabilemesini sağlayacak yeni bir özellik duyurdu. Şu an için ABD, İngiltere, Kanada gibi anadili İngilizce olan 6 ülkede test edilen özellik ile Instagram arama motoruna bir anahtar kelime yazdığınızda bu kelime ilgili gönderilere ulaşabileceksiniz.

Instagram’ın mevcut arama motoru, kullanıcıların yalnızca etiket ve profil aratabilmesini mümkün kılıyor. Dolayısı ile akıllı telefonlar ile ilgili gönderilere ulaşmak istediğinizde ya böyle gönderilen bir profili aratmanız ya da #akillitelefon etiketinin gönderi sayfasını ziyaret etmeniz gerekiyor. Yeni özellik ise direkt olarak aradığınız anahtar kelime ile ilgili gönderileri karşınıza çıkarıyor. Böylece gönderilerinizin daha geniş kitlelerce keşfedilebilmesi için altını etkiletler ile doldurmanıza gerek kalmayacak.

Instagram'da yalnızca anahtar kelime aratarak ilgili gönderilere ulaşabileceksiniz

Şu an için özelliğin nasıl bir filtreye ve çalışma mantığına sahip olduğu bilinmiyor ancak bir Instagram sözcüsü konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda yeni özelliğin “içerik türü, açıklama, paylaşılma zamanı” gibi bir dizi değişkeni ele aldığını ve kullanıcı ile ilişkili en doğru gönderileri bulmak için makine öğrenimi kullandığını belirtiyor.

Instagram, kullanıcıların “bulmak istediği” gönderileri karşılarına çıkarmak konusunda daima sınırlı olmuştur. Bu nedenle söz konusu yeni özellik, Instagram için büyük bir adım olacak. Yine de kullanıcılar arama yaparken Instagram topluluk kurallarında bulunan genel konular ve anahtar kelimeler ile sınırlandırılmaya devam edilecekler. Örneğin yeni özellik ile aşı, Trump, Biden gibi “tartışmalı” anahtar kelimeler için gönderi araması yapılamayacak ancak profil ve etiketler bulunabilecek.