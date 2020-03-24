Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, arkadaşlarınızla görüntülü aramadayken bir uygulamaya birlikte bakmanıza izin veren yeni özelliğini duyurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını, pek çok insanın eve kapanmasına neden oldu. Herkesin evinde olduğu bu dönemde, arkadaşlarla bağlantı kurmaya izin veren mobil uygulamalarda ve sosyal platformlarda büyük bir trafik artışı yaşandı. Netflix Party gibi Netflix’i arkadaşlarla izlemeye izin veren tarayıcı uzantıları popülerlik kazandı. #EvdeKal kampanyasına yeni bir özellikle katılan son uygulamaysa Instagram oldu.

İnsanların birbiriyle bağlantıda kalmasına yardımcı olmak için Instagram, ‘Birlikte İzleme’ adı verilen ve çoklu görüntülü aramaya izin veren yeni özelliğini duyurdu. Direkt mesajlardan veya doğrudan bir sohbetin üzerinden erişilebilen yeni özelliğin dikkat çeken tek yanı toplu videolu görüşmelere izin vermesi değil.

Instagram’ın yeni görüntülü arama özelliği oldukça beğenildi:

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, mesaj kutusundan veya doğrudan bir görüşmeden görüntülü sohbet simgesine dokunarak görüntülü sohbet başlatabiliyor. Bu noktada görüntülü arama ekranının hemen sol alt köşesinde yer alan fotoğraf simgesine dokunarak kaydettiğiniz, beğendiğiniz veya önerilen fotoğrafları ve videoları görüntüleyebiliyorsunuz.

Sosyal mesafeyi korumanın önemine dikkat çekilen bu salgın döneminde, Instagram’ın arkadaşlarla birlikte uygulamaya göz atmaya izin veren bu yeni özelliği pek çok kişinin beğenisini kazanmayı başardı. Uygulamanın milyarlara ulaşan kullanıcı sayısı ve kitleler üzerindeki etkisi de düşünüldüğünde şirketten gelen bu hamlenin oldukça mantıklı olduğunu söyleyebiliriz.

Instagram'ın yeni özelliği, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını bittiğinde de muhtemelen platformda kalmaya devam edecek. Öte yandan bu özelliği yakın bir zamanda diğer Facebook ürünlerinde de görmemiz oldukça muhtemel zira Facebook’un bu özelliği neredeyse 3 yıldır test ettiği söyleniyordu. Yani yeni özellik, 3 yıllık bir denemenin sonucu ortaya çıkmış olabilir.