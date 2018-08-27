Instagram hesaplarında mavi tik sahibi olmak isteyen takipçilerimize özel, "mavi tik rozet sahibi olmak için uymanız gereken kurallar" rehberiyle karşınızdayız.

“Mavi tik”, çoğunlukla ünlü insanların ya da markaların gerçek hesaplarını belirtmek için kullandığı, bir tür kimlik doğrulama uygulamasıdır. Günümüzde ise hızla değişen sosyal medya trendleri ve hemen hemen herkesin bir anda ünlü olabildiği bir mecrada mavi tik sahibi olmak, çoğu kullanıcı için bir prestij aracına dönüşebilir.

Bu yazımızda sizlere ünlü olmasanız dahi sıradan bir Instagram hesabını nasıl mavi tik’li doğrulanmış bir hesaba çevirebileceğiniz konusund rehber olmaya çalışacağız. (Önemli Not: Instagram’ın mavi tik konusunda oldukça sert bir politika izlediğini ve bu sürecin gerçekleşme ihtimalinin kesin olmadığını unutmamalısınız.)

Nasıl Başvuru Yaparım?

Instagram hesabınıza giriş yapın.

Profil sekmesinden sağ üst köşede bulunan ayarlar sekmesine giriş yapın.

"DESTEK" bölümünün altında yer alan Sorun Bildir sekmesine tıklayın.

"Görüş Bildir" seçeneğine giriş yaparak Resim Seç bölümüne ulaşın.

Resim Seç bölümüne profilinizin ekran görüntüsünü ekleyin.

"Neyi Geliştirmemizi İstersiniz?" sorusuna neden mavi tik sahibi olmanız gerektiğini açıklayan bir makale ekleyin.

Kural 1: Son Derece Aktif Bir Hesabınız Olmalı

Eğer ünlü değilseniz ya da bir ticari şirketin Instagram hesabını yönetmiyorsanız, mutlaka aktif bir hesaba sahip olmalısınız. Paylaşımlarınızı belli bir düzen aralığında yapmanız ve şık bir sayfaya sahip olmanız sizin için artı olacaktır.

Kural 2: Takipçilerinizle İletişime Geçin

Yaptığınız paylaşımlarda mümkün olduğunca yorumlara saygı çerçevesinde cevap vermek, hem organik takipçi sayınızı arttıracak hem de mavi tik başvurunuzda faydalı bir etken olacaktır.

Kural 3: Bot/Sahte Takipçi Yasak

Unutmayın ki bu başvurunuzu doğrudan Instagram yetkililerine yapıyorsunuz, para vererek ya da bir uygulama ile kendinizi takip ettirdiğiniz sahte hesapları, fark edecek ilk mecranın yetkililleriyle konuştuğunuzu unutmayın.

Kural 4: Instagram Dışındaki Hesaplarınıza da Özen Gösterin

İsminizi Google’a yazdığınızda güzel şeylerle karşılaşıyorsanız ve bu aramanın iyi bir kimlik çizdiğini düşünüyorsanız, mavi tik konusunda şansınız olabilir. Örnek olarak başarılı bir YouTube kanalınız ya da Facebook hayran sayfanız varsa bir adım daha atmaya hak kazandınız demektir.

Kural 5: İmkanınız Varsa Kaliteli Bir Ajans ile Anlaşın

Instagram yetkilileriyle iletişim işini ve geri kalan tüm sosyal medya stratejilerinizi profesyonel bir ajansın eline teslim etmek, size kocaman bir artı olarak dönecektir. Söz konusu ajans prestijli ve başarılı bir ekipten oluşuyorsa mavi tik rozeti alma şansınız son derece yüksek.

Kural 6: Mümkün Olan Tüm Sosyal Medya Hesaplarınızı Birbirine Bağlayın

Unutmayın ki mavi tik uygulamasında en temel faktör sizin kimliğinizin doğrulanması. Eğer aktif olarak kullandığınız Twitter ve Facebook hesaplarınız Instagram’ınıza bağlıysa kimliğinizin gerçek olduğunu yetkililere belirtmişsiniz demektir.

Bonus: En Önemli Kural

Güvenilir ajanslar dışında sizden sosyal medya şifrenizi isteyen kimseye kulak asmayın. Şifrenizi isteyen kişi size Instagram yetkilisi olduğunu ve size mavi tik kazandıracağını söylüyorsa, büyük ihtimalle bir sahtekar ile karşı karşıyasınız demektir.