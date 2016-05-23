Profilinizi canlandıracak ve fotoğraflarınızı çok daha ilgi çekici hale getirecek filtreleri haberimizde sizler için derledik.

Hepimizin de bildiği gibi tüm filtreler eşit yaratılmamış.

Eğer siz de fotoğraflarınız ile mükemmel bir sayfa oluşturmak istiyorsanız, Instagram’ın size sunduğu 25 filtreden daha fazlasına ihtiyacınız olacaktır. Bunun için birçok fotoğraf uygulaması bulunuyor fakat onlarca uygulamadan en iyi filtreleri seçmek gerçekten zaman alıyor.

Ancak endişelenmenize gerek yok çünkü sizin için en iyi Instagram filtrelerini listeledik. Bundan sonra paylaştığınız fotoğraflar profesyonel bir kamerayla çekilip bir grafiker tarafından düzenlenmiş gibi görünecek.

Daha Minimalist ve Modern Bir Görünüş için VSCO A6

Eğer Instagram paylaşımlarınızı bir seviye artırmak istiyorsanız VSCO uygulamasını indirmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Aralarından seçebileceğiniz onlarca filtre ile aynı tonda iki tane fotoğrafınız bile olmayabilir.

A6 filtresiyle doğal tonları yakalayabilir, hafif renk geçişlerini ortaya koyabilir ve mükemmel fotoğrafları yakalayabilirsiniz.

Analog fotoğraf filmlerinden esinlenerek yapılan filtre ile fotoğraflarınız size teşekkür edecek.

Havalı ve Net Fotoğraflar için VSCO HB2

Bu filtrenin olmadığı bir liste yüksek ihtimalle tamamlanmış olmazdı. Yıllar boyunca Instagram’da ana sayfaları işgal etse de kimsenin sıkılmadığı ve bıkmadan kullanmaya devam ettiği nadir filtrelerden olma unvanını taşıyor.

Eğer fotoğraflarınızda daha modern bir görünüş istiyorsanız bu filtre sizin için oluşturulmuş.

Biraz Karamsar ve Soluk Fotoğraflar için Afterlight’tan Russ

Fotoğraf düzenleme uygulaması Afterlight’ın fotoğrafçı Kevin Russ ile yaptığı ortak çalışma sonucu oluşan filtre, fotoğraflarınıza o nostaljik soluk görüntüyü verecek.

Eğer düşük kontrastlı bir filtre arıyorsanız; tebrikler, buldunuz.

Renkleri Öne Çıkarmak için VSCO M5

1970’lerden bir görüntü için gitmeniz gereken tek bir yer varsa o da VSCO uygulamasında M5 filtresi olabilir. Filtre hem selfieler hem de manzara fotoğraflarınızda fark yaratacak.

Siyah Beyaz Aşıkları için B1

Tabii ki siyah beyaz filtreleri atlarsak listemiz tamamlanmış olmaz. Fotoğraflarınızı geçmişe yollayacak filtre sayesinde nostaljik bir kamerayla fotoğraf çekilmiş gibi karelere sahip olabilirsiniz.