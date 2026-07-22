Instagram, eski gönderilerinizdeki müzikleri artık değiştirebileceğinizi açıkladı. Böylece silip tekrar yüklemek zorunda olmayacaksınız.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yeni özellikler getiriyordu. Şimdi ise firma, eskiden paylaştığınız gönderilerle ilgili yıllardır beklenen, duyunca çok sevineceğiniz bir yenilik getirdiğini açıkladı.

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Platform, önceden paylaşılmış olan normal ve kaydırmalı gönderilerdeki müziklerin değiştirilmesine olanak tanıyacak. Yani yıllar önce paylaştığınız bir gönderideki müziği kafanıza göre değiştirebileceksiniz.

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Paylaştığınız gönderilerdeki müzikleri istediğiniz gibi değiştirebileceksiniz

Şimdiye kadar bir gönderinin arka plan müziğini değiştirmek ya da hatalı seçilen bir şarkıyı düzeltmek için tek yol, gönderiyi tamamen silip yeniden yüklemekti. durum, gönderinin o ana kadar kazandığı tüm etkileşimin sıfırlanması anlamına geliyordu. Ancak yeni gelen düzenleme aracıyla bu ortadan kalkacak.

Replace Audio, yani “Sesi Değiştir” ismiyle sunulacak araç sayesinde kullanıcılar, mevcut gönderilerinin müziğini istedikleri zaman güncelleyebilecek. Platform, bu işlem gerçekleştirilirken gönderinin mevcut beğeni, yorum, paylaşım ve erişim verilerinin olduğu gibi korunacağını belirtti. Harika bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Hem normal kullanıcılar hem de içerik üreticilerinin çok işine yarayacak. Trendi geçmiş bir şarkıyı yenisiyle değiştirmek veya zamanla değişen müzik zevkine uygun güncellemeler yapmak artık birkaç adımla mümkün olacak.

Instagram’da eski gönderilerdeki müzikler nasıl değiştirilir?

Adım #1: Müziği değiştirilmek istenen gönderiye girin. Adım #2: Gönderinin sağ üst köşesinde yer alan üç çizgili simgeye dokunun. Adım #3: “Düzenle” bölümüne girin. Adım #4: Açılan ekrandaki ses değiştirme seçeneğine basarak müziği değiştirin.