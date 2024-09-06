Instagram, DM’lerde fotoğraf düzenleme, çıkartma oluşturma ve yeni temalar sunuyor. Sohbetleri kişiselleştirmek artık daha kolay olacak gibi gözüküyor.

Instagram, mesajlaşma deneyimini geliştirmek için yeni özellikler sunuyor. Kullanıcılar artık doğrudan mesajlar (DM) arayüzünde fotoğraf düzenleme, çıkartma oluşturma ve tema seçimi gibi yeniliklerden yararlanabilecekler. Yeni yapılacak olan bu güncellemeler, Instagram'ı daha kullanışlı bir mesajlaşma uygulaması yapmak ve sohbetleri daha etkileşimli hale getirmek için tasarlandı.

Instagram'ın yeni özellikleri arasında, doğrudan mesajlar arayüzünde çıkartma oluşturucu dikkat çekiyor. Kullanıcılar kendi kütüphanelerinden bir fotoğraf seçerek çıkartmalar oluşturabilecek ve bu çıkartmaları sohbetlerde kullanabilecekler. Bu yeni özellik WhatsApp'ta daha önce görülen bir işlevi andırıyor. Aynı zamanda iPhone'un çıkartma oluşturma aracını da diğer uygulamalarla uyumlu hale getiriyor.

Instagram'dan yeni temalar ve etkileşimli doğum günü kutlamaları

Instagram, fotoğraflara çıkartmalar ekleme ve çizim yapma imkanı da sunuyor. Bu araçlar daha önce sadece Hikayeler bölümünde mevcuttu, ancak artık doğrudan sohbetler içinde fotoğraflar düzenlenip gönderilebilecek. Doğum günleri için ise kullanıcılar, arkadaşlarına kutlama notları gönderip ekranlarında pasta efekti ve konfeti animasyonları görmelerini sağlayabilecekler.

Instagram, sohbet temalarını genişleterek "Sonbahar" ve "Sabrina Carpenter" gibi yeni seçenekler sunacak. Bu yeniliklerle birlikte Instagram kullanıcılarının etkileşimlerini artırmayı ve uygulama içinde daha uzun süre kalmalarını sağlamayı hedefliyor.