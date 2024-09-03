Instagram'da Hikâyelere Yorum Atma Devri Başlıyor

Instagram, hikâyeler özelliğine gösterilen ilgiyi etkileşime çevirmeye hazırlanıyor.

Instagram'da son dönemlerde kullanıcıların en çok ilgisini çeken özellikler arasında hikâyeler özelliği başı çekiyor. Sosyal medya platformu da şimdi kullanıcıların birbirlerinin hikâyelerine yorum yapabilmelerini sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Böylece uygulamanın daha topluluk odaklı hâle gelmesi amaçlanıyor.

Yeni özellik şimdiden bazı kullanıcılara açılmış durumda. Bu kullanıcılar arasında elbette ki Meta'nın başındaki isim olan Mark Zuckerberg de yer alıyor. Genel olarak baktığımızda hikâyelere yapılan yorumlar, canlı yayınlardaki mesajları andıran bir yapıya sahip. Instagram, bu özelliği açıp kapama kararının ise kullanıcılara ait olacağını belirtiyor.

Kullanıcı davranışları etkili oldu

Görünüşe göre yeni özellik üzerinde kullanıcı davranışlarının önemli etkisi oldu. Instagram'ın başı olan Adam Mosseri, daha önceki açıklamalarında hikâye formatının uygulamadaki en popüler özelliklerden biri olduğunu ve gönderi paylaşmaktan daha çok kullanıldığını açıklamıştı. Kullanıcılar ayrıca özel mesajları da iletişim için tercih ediyor.

Son dönemde kullanıcı etkileşimlerini arttırmak için peşpeşe yenilikler duyuran Instagram, geçtiğimiz günlerde de profillere müzik ekleme özelliğini duyurmuştu. Ayrıca yine hikâyeler özelliği için de özel mesaj atıldığında ya da etkileşime geçildiğinde görülebilen paylaşımları devreye sokmuştu.

Instagram her ne kadar en popüler sosyal medya uygulamaları arasında başı çekenlerden biri olsa da yakın zamanda duracak gibi gözükmüyor. Zira sosyal medya pazarındaki rekabette önde kalmanın öne geçmekten daha zor olduğunu Meta, Facebook ile ilk elden deneyimlemişti ve Instagram tarafında işi daha sıkı tutuyor.