Instagram Hesabına İkinci Hesap Nasıl Eklenir?

Instagram uygulamasında kişisel, iş veya farklı amaçlarla kullandığınız birden fazla hesabı aynı telefona ekleyebilirsiniz. Bu içeriğimizde Instagram ikinci hesap ekleme adımlarını, yeni bir hesap oluşturmayı ve profiller arasında nasıl geçiş yapabileceğinizi anlatıyoruz.

Instagram'da birden fazla profil kullanıyorsanız her seferinde mevcut hesabınızdan çıkış yapmanız gerekmiyor. Uygulamaya ikinci hesabınızı ekledikten sonra profiller arasında kısa sürede geçiş yapabilir, her hesabın mesajlarını ve bildirimlerini ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz.

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Instagram ikinci hesap ekleme işlemi mevcut bir profille giriş yaparak veya sıfırdan yeni bir hesap oluşturarak gerçekleştirilebiliyor. İki seçenek birbirine benzese de mevcut Instagram hesabınızı telefona eklemek istiyorsanız yeni üyelik oluşturmak yerine giriş yapma seçeneğini kullanmanız gerekiyor.

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Instagram ikinci hesap nasıl eklenir?

Daha önce oluşturduğunuz ikinci bir Instagram hesabınız varsa bu profili kullandığınız uygulamaya ekleyebilirsiniz. Böylece iki hesap için ayrı telefon veya uygulama kullanmanız gerekmez.

Instagram ikinci hesap eklemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Instagram uygulamasını açın.

Sağ alt köşedeki Profil simgesine dokunun.

Profil ekranının üst kısmındaki kullanıcı adınıza dokunun.

Açılan bölümden Instagram hesabı ekle veya Hesap ekle seçeneğini bulun.

Mevcut hesaba giriş yap seçeneğine dokunun.

Eklemek istediğiniz hesabın kullanıcı adı, e-posta adresi veya telefon numarasını girin.

Hesabın şifresini yazın ve giriş işlemini tamamlayın.

İki aşamalı doğrulama açıksa istenen güvenlik adımını tamamlayın.

Menülerin isimleri Instagram sürümüne göre küçük farklılıklar gösterebilir. Kullanıcı adınıza dokunduğunuzda hesap ekleme seçeneği çıkmıyorsa profilinizdeki menüyü açarak giriş ve hesap seçeneklerini kontrol edebilirsiniz.

İkinci hesabı ekledikten sonra ilk hesabınızdan çıkış yapılmaz. Her iki profil de Instagram uygulamasında kullanılabilir durumda kalır.

Yeni bir Instagram hesabı oluşturabilirsiniz

Henüz ikinci bir Instagram profiliniz yoksa mevcut hesabınızdan çıkmadan yeni hesap oluşturabilirsiniz. Bunun için hesap ekleme ekranında Mevcut hesaba giriş yap yerine yeni hesap oluşturma seçeneğini seçmeniz gerekir.

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Instagram sizden yeni hesabınız için bir kullanıcı adı belirlemenizi ve kayıt işlemini tamamlamanızı ister. Ekranda sunulan adımlar kullandığınız uygulama sürümüne ve hesap ayarlarınıza göre değişebilir. Yeni profil oluşturulduktan sonra bu hesap da uygulamadaki hesap listenize eklenir.

Burada mevcut hesap ekleme ile yeni hesap oluşturma arasındaki farkı gözden kaçırmayın. Daha önce açtığınız bir Instagram hesabını kullanmak istiyorsanız yeni profil oluşturmanız gerekmez. O hesabın giriş bilgileriyle oturum açmanız yeterlidir.

İkinci hesap açmak kişisel ve profesyonel paylaşımları ayırmak isteyen kullanıcılar için de tercih edilebilir. Bir profilinizi arkadaşlarınızla iletişim kurmak için kullanırken diğerini işletmeniz, hobiniz veya içerik üretimi için ayırabilirsiniz.

Yeni hesabınızı oluşturduktan sonra profil fotoğrafı, biyografi ve gizlilik ayarlarını ayrıca düzenleyin. İlk Instagram hesabınızdaki tercihlerinizin tamamının yeni profilinizde birebir aynı olacağını varsaymayın. Her hesabın gizlilik ve güvenlik seçeneklerini ayrı ayrı kontrol etmek daha sağlıklı olacaktır.

Instagram hesapları arasında nasıl geçiş yapılır?

İkinci hesabı uygulamaya ekledikten sonra sürekli çıkış yapıp yeniden şifre yazmanıza gerek kalmaz. Instagram, eklenmiş profiller arasında uygulama içerisinden geçiş yapmanıza izin veriyor.

Profil sayfanızı açıp ekranın üst kısmındaki kullanıcı adınıza dokunun. Telefonda kullanıma hazır Instagram hesaplarınız açılan listede görüntülenir. Geçmek istediğiniz hesabın adına dokunduğunuzda uygulama seçtiğiniz profile geçer.

Bazı Instagram sürümlerinde profil simgesi üzerinden daha hızlı hesap değiştirme seçenekleriyle de karşılaşabilirsiniz. Arayüz farklı görünüyorsa kullanıcı adına dokunarak açılan hesap listesi üzerinden ilerleyebilirsiniz.

Hesap değiştirdikten sonra hangi profilde olduğunuzu kontrol etmeniz önemli. Benzer profil fotoğrafları veya kullanıcı adları kullanıyorsanız bir gönderiyi yanlış hesaptan paylaşmanız mümkün. Hikâye, Reels veya gönderi yayımlamadan önce profil simgesine göz atmak bu tür karışıklıkları önler.

Bildirimlerde de bildirimin hangi hesaba geldiğine bakabilirsiniz. Birden fazla profil aktif olduğunda mesaj ve etkileşim bildirimleri aynı telefonda görülebileceği için kullanıcı adını kontrol etmek hangi hesaba geçmeniz gerektiğini anlamanızı kolaylaştırır.

İkinci hesap ekleyince takipçiler bunu görebilir mi?

Instagram'a ikinci bir hesap eklediğinizde profilinizde otomatik olarak "diğer hesapları" gösteren herkese açık bir liste oluşmaz. Yani yalnızca iki hesabı aynı uygulamada kullanmanız, takipçilerinize doğrudan ikinci profilinizin adını gösteren bir bildirim göndermez.

Yine de iki hesabın hiçbir koşulda birbiriyle ilişkilendirilemeyeceğini düşünmemek gerekiyor. Instagram'ın hesap ve kişi önerileri, ortak takipçiler, etkileşimler veya platformdaki diğer bağlantılar nedeniyle ikinci profiliniz başka kullanıcıların karşısına öneri olarak çıkabilir.

Aynı kişileri iki hesaptan takip etmeniz de profiller arasındaki bağlantının çevrenizdeki kişiler tarafından fark edilmesini kolaylaştırabilir. Kullanıcı adı, profil fotoğrafı veya biyografi gibi benzer bilgiler kullanıyorsanız iki hesabın aynı kişiye ait olduğu tahmin edilebilir.

İkinci hesabınızı farklı bir amaç için açtıysanız o profilin gizlilik seçeneklerini ayrı ayrı düzenleyebilirsiniz. Hesabı gizliye almak, takip isteklerini kontrol etmek ve iletişim bilgilerini gözden geçirmek bu aşamada değerlendirebileceğiniz seçenekler arasında.

Kısacası ikinci hesabı telefona eklemek tek başına takipçilere duyuru yapan bir işlem değil. Fakat bu durum profilinizin Instagram içinde hiçbir şekilde önerilmeyeceği veya diğer hesabınızla ilişkilendirilemeyeceği garantisini de vermiyor.

Eklenen Instagram hesabı nasıl kaldırılır?

Artık ikinci hesabınızı aynı telefonda kullanmak istemiyorsanız profili uygulamadan kaldırabilirsiniz. Burada hesabı telefondan kaldırmak, çıkış yapmak ve Instagram hesabını kalıcı olarak silmek arasındaki farkı bilmeniz önemli.

Yalnızca cihazınızdaki oturumu sonlandırmak istiyorsanız ilgili Instagram hesabına geçin ve profil menüsünden çıkış seçeneğini kullanın. Instagram giriş bilgilerini cihazda saklamak isteyip istemediğinizi sorarsa tercihinize göre seçim yapabilirsiniz.

Giriş ekranında kullanmadığınız bir profil kayıtlı kalıyorsa hesabın yanındaki seçeneklerden giriş bilgilerini cihazdan kaldırabilirsiniz. Bu işlem Instagram profilinizi tamamen silmez. Aynı kullanıcı adı ve şifreyle daha sonra yeniden giriş yapabilirsiniz.

Instagram hesabını kalıcı olarak silmek ise farklı bir işlemdir. Hesabın cihazınızdan kaybolmasını istiyorsanız hesap silme menülerine girmenize gerek yok. Sadece oturumu kapatmanız veya kayıtlı giriş bilgisini kaldırmanız yeterlidir.

Birden fazla hesabı aynı uygulamada kullanmak pratik olsa da paylaşım yaparken aktif profilinizi kontrol etmeyi alışkanlık hâline getirmek karışıklığı ciddi ölçüde azaltır. İş hesabına arkadaşlarla çekilmiş bir fotoğrafı veya kişisel hesaba kurumsal bir Reels videosunu göndermeden önce kullanıcı adına bakmak birkaç saniyenizi alır.