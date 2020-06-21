Instagram’ın anasayfaya daha fazla hikaye sığdırmak için getirmek istediği iki katlı Hikayeler özelliği, bir süredir ülkemizde de görülmeye başlandı. Şu anda test aşamasında olan uygulamanın, çıkıp çıkmayacağı ise hala bilinmezliğini korumaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Instagram’ın iki katlı hikayeler özelliğini test etmeye başladığını söylemiştik. Şirketin anasayfada daha fazla hikayeye anlık olarak ulaşmayı mümkün kılmak için getirmek istediği bu özellik, ülkemizde de test edilmeye başlandı. Şu anda hala test aşamasında olduğu için her kullanıcıya getirilmeyen bu özellik, bazı kullanıcıların anasayfasında halihazırda kullanılabiliyor.

Geliştirilen bu yeni özellikle ilgili geçtiğimiz haftalarda bir açıklama da yapan Instagram, “Instagram deneyiminizi iyileştirmek için her zaman yeni yollar test ediyoruz” demişti. Özelliğin tüm kullanıcılara çıkıp çıkmayacağı hala kesin değil, ancak şu anda ülkemizde de pek çok kişinin bu özelliğe erişebildiğini görebiliyoruz.

Instagram’ın Hikayeler özelliği nasıl geldi?

Facebook’un sahibi Mark Zuckerberg, 2016 yılında Snapchat’in Hikayeler özelliğini alıp Instagram’a entegre etti. Bir nevi “fikir hırsızlığı” olarak da kabul edebileceğimiz bu eylem, buna rağmen Instagram’ın kullanım sürelerinde inanılmaz bir artışa neden oldu. Günümüzde Snapchat eski günlerinden çok uzakken Instagram ise en fazla kullanılan sosyal medya platformu oldu. Elbette bu noktada Zuckerberg’ün Snapchat’ten kopyaladığı Hikayeler özelliğinin etkisi fazlasıyla büyük.

Instagram her ne kadar Hikayeler özelliğini Snapchat’ten almış olsa da üzerine pek çok güncelleme yapmayı ihmal etmedi. Şirketin son güncellemesi ise çift katlı hikayeler özelliği olacak gibi görünüyor.

Özelliğe karşı düşünceler karışık

Instagram’ın henüz test aşamasında olan iki katlı hikayeler özelliği bazı kişiler tarafından beğenilirken bazıları tarafındansa fazlasıyla eleştirildi. Eleştirilerin bu denli yoğun olduğu düşünüldüğünde Facebook bu özellikle ilgili nasıl bir yol izler bilinmiyor.