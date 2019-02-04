Instagram’ı Bozan Yumurtanın Arkasındaki İsim: Chris Godfrey

Instagram’ı bozan yumurtanın adı Eugene, yaratıcısı ise Chris Godfrey adında bir reklamcı.

Reklamcı Chris Godfrey, ocak ayının başında Instagram’da en çok beğenilen gönderinin, sosyetik isimlerden Kylie Jenner’e ait olduğunu öğrendiğinde kendine bir meydan okuma oluşturdu. Godfrey’in sözleriyle “Bir yumurta kadar basit ve evrensel bir şey, bu rekoru kıracak kadar büyük olabilir miydi?”

Görünüşe bakılırsa olabiliyor. Godfrey, sadece dokuz gün içinde Kylie Jenner’in gönderisini Instagram’daki tahtından indirmeyi başardı. Orijinal yumurta gönderisi şu anda 52 milyon beğeniye sahip. Yumurtanın hesabını ise 10 milyon kişi takip ediyor.

Godfrey, yumurtayı seçme nedeni olarak ise yumurtanın herhangi bir dini, ırkı, ya da cinsiyeti olmamasını gösteriyor. O’na göre “Yumurta yumurtadır ve evrenseldir.”

Godfrey, The & Partnership adlı bir reklam ajansında çalışıyor. Reklam kampanyaları oluşturan, kampanyalara danışmanlık hizmeti veren bir isim olarak biliniyor.

Yumurta ve şöhreti şimdilerde ticarileşmiş durumda. Yayın platformu Hulu için hazırlanan ve Super Bowl reklamları arasında yer alan bir reklamda başrolde yumurta var. Sosyal medyanın baskısıyla başa çıkmakta zorlandığını anlatan yumurta, yardıma ihtiyaç duyan kişileri ‘birileriyle konuşmaya’ ikna etmeye çalışıyor. Daha sonra da reklam, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan Mental Health America’ya yönlendiriyor.

Yumurtanın şöhreti, Godfrey’e göre ‘tamamen organik’ ve hiçkimse ya da hiçbir grup yumurtanın şöhretini sağlamadı. Yumurta, özellikle genç nüfus tarafından çok sevilerek ve sahiplenilerek bu noktaya geldi.

Pazarlamacılar da yumurtanın başarısının ardında genç nüfusun olduğundan emin. Instagram’a üye olmak için gereken yaş sınırı 13 olsa da, bu tarz formlarda insanların ne kadar dürüst olduğu hepimizin malumu.

Yumurta Eugene’in hesabı, takipçilerden gelen gönderileri hikayelerinde paylaşarak etkileşim yaratıyor ve daha da büyüyor. Yumurtanın bir de fan kitlesi var ve bu kitle, #EggGang etiketini kullanıyor.

Yumurta fenomeni daha ne kadar büyür bilinmez ancak Instagram’ın zirvesindeki yerini daha uzun süre kimseye kaptırmayacak gibi duruyor.