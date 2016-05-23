Gerçek bir sosyal medya uzmanı olan Ishan Goel, bir yumurta fotoğrafının neden bu kadar fazla beğeni aldığını ve yaratıcıları için doğurabileceği tehlikelerden bahsetti.

Bildiğiniz gibi 4 Ocak’ta Instagram’a yüklenen bir yumurta fotoğraf, dünyanın en büyük görsel içerik paylaşım platformunu yıktı geçti ve an itibarıyla 48 milyonun üzerinde beğeni alarak Instagram’ın en çok beğenilen fotoğrafı oldu. Peki insanlar, bir stok yumurta fotoğrafını neden dünyanın en çok beğenilen fotoğrafı haline getirdiler? Bu sorunun yanıtı henüz 19 yaşında olan viral pazarlama gurusu Ishan Goel’den geldi.

Ishan Goel, 13 yaşında sosyal medyada yürütülen viral reklam projelerinde çalışmaya başlamış, 14 yaşında kendi pazarlama şirketini kurmuş ve 15 yaşında milyarder Mark Cuban için çalışmaya başlamış biri. Yani onun sosyal medyadaki viral pazarlama yetenekleri pek de tartışmaya açık bir konu değil. Peki Goel’in sosyal medyadaki son ‘patlaması’ ne mi oldu dersiniz? Rekortmen bir yumurta.

Evet, Ishan Goel rekortmen yumurtanın bu denli patlama yapmasına neden olan isimlerden biri. Ancak yumurtanın yaratıcısı değil. Yumurta henüz birkaç yüz bin beğeni almışken potansiyeli görmüş ve amacına ulaşması için bir viral pazarlama çalışması yürütmeye gönüllü olmuş. Rekortmen yumurtanın şu anda 48 milyon beğeni aldığını, yumurtayı paylaşan hesabın ise 7.6 milyon takipçiye sahip olduğunu düşünürsek başarılı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Ishan Goel’e göre yumurta fotoğrafının bu denli fazla beğeni almasının altında yatan en önemli neden internet dünyasını yeni bir challenge yani meydan okuma altında toplaması. Fotoğrafın açıklamasında fotoğrafı 18 milyon beğeni alan Kylie Jenner’ı geçme hedefinin belirtilmesi, insanların dünya çapında ünlü bir ismi etkileyebilecek bir eylemin içinde olma fırsatı verdi. Meydan okumalar internette hızlı bir şekilde trend haline gelebiliyor. Meydan okunan kişi bir ünlü olduğunda ise hedefe ulaşma isteği daha da artıyor.

Peki hesabın yaratıcıları neden bir yumurta fotoğrafı seçtiler? Goel’e yumurta sevimli, cansız ve aptal bir nesne. Yani insanların beğenmek istemeyecekleri ya da negatif duygu besleyemeyecekleri bir nesne. Yumurta beğeni almaya devam ederken Ellen DeGeneres, Kylie Jenner’ın fotoğrafını yumurtanın üzerine koydu. Miley Cyrus, hamile olduğu iddialarını yalanlamak için bir yumurta fotoğrafı kullandı. Tüm bu gelişmeler, fotoğrafın 51 milyon beğeniye ulaşabileceğinin hesaplanması ile sonuçlandı.

Peki rekortmen yumurtanın yaratıcıları neden hala anonim durumundalar? Goel, yaratıcıların anonim kalmasının fotoğrafın hala yükselen bir trend haline gelmesi adına büyük önem taşıdığını söylüyor. Ishan Goel, rekortmen yumurtanın yaratıcıları ile iletişime geçmiş olsa da kim olduklarını açıklamıyor. Dahası, onlar için endişe ettiğini belirtiyor. Nedeni ise 48 milyon beğeni alan yumurtanın yaratıcılarının 19 yaşından küçük olması ve şimdiden büyük bir gelir elde etmeyi neredeyse garantilemiş olmaları.

Daha önce de aktardığımız gibi rekortmen yumurtanın yaratıcıları, The Egg Gang adında bir çevrimiçi alışveriş sitesi açtılar ve bu web site üzerinden 20-30 dolar değerinde tişörtler satıyorlar. Hesabın takipçilerinin %1’i bile bir tişört alsa hesap sahiplerinin 1.5 milyon dolara yakın bir gelir elde edecekleri anlamına geliyor. Henüz ergenliğini bile tamamlamamış bireylerin bu denli büyük paraları bu kadar süre içinde kazanmaları, kariyerlerini yanlış planlamalarına neden olabilir. Ancak Goel, yaşların birer sayıdan ibaret olduğunu hatırlatıyor.