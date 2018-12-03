Instagram'ın hikaye kısmına, hikayeleri sadece yakın arkadaşlarınızla paylaşmanızı sağlayan bir özellik eklendi.

Instagram'ın yeni "Yakın Arkadaşlar" özelliği, hikayelerinizi sadece yakın arkadaşlar listenize eklediğiniz kişilerle paylaşmanıza olanak tanıyor. Bu özellik sayesinde, hikayeleriniz sadece yakın arkadaşlarınız tarafından görülebilecek; geri kalan bütün takipçilerinizden gizlenecek. Aynı zamanda, yakın arkadaşlar listesi için paylaşılmış hikayeler profil fotoğrafının etrafında bulunan kırmızı halka yerine, yeşil bir halkaya sahip.

Normal hikayeler gibi, 24 saat boyunca arkadaşlar tarafından izlenebilen Yakın Arkadaşlar özelliği, kişilerin özel sayılabilecek hikayelerini diğer takipçilerden gizlemesine olanak sağlıyor. Peki, Yakın Arkadaşlar listesi nasıl oluşturulur ve bu listedeki kişilere nasıl hikaye göndeririz?

"Yakın Arkadaşlar" özelliği nasıl kullanılır?

İlk olarak Instagram'da ekranın sağ alt köşesinde bulunan profil tuşuna tıklayarak kendi profilinize gitmeniz gerekiyor. Sonrasında, profil sayfanızın sağ üstünde bulundan 3 çubuğa tıklayın. Açılan sekmede "Yakın Arkadaşlar" seçeneğine tıklayın. Ekranda beliren sayfada, halihazırda listenizde olan kişiler ve listenize ekleyebileceğiniz önerilen kişileri göreceksiniz. Önerilen sekmesinden "Yakın Arkadaşlar" için paylaşacağınız hikayeleri görmesini istediğiniz kişilerin sağ tarafında bulunan "Ekle" butonuna tıklamanız, bu kişileri "Yakın Arkadaşlar" listenize eklemeniz için yeterli.

Yakın arkadaş listenizi oluşturduktan sonra hikaye kısmından bir fotoğraf veya video çekmeniz veyahut cihazınızda bulunan bir fotoğrafı veya videoyu yüklemeniz gerekiyor.

Hikayeniz hazır olduktan sonra, ekranın sol altında bulunan 'Yakın Arkadaşlar' butonuna basmanız, hazırladığınız hikayenin sadece yakın arkadaşlar listenizdeki kişiler tarafından görülmesi için yeterli olacaktır. "Yakın Arkadaşlar" özelliğinin güzel yanlarından birisi olarak, istediğiniz zaman herhangi bir kişiyi arkadaş listenize -kişinin haberi olmadan- ekleyip çıkarabiliyorsunuz.