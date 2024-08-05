Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama, platformla bugün yeni bir toplantı daha gerçekleştirileceğini gözler önüne serdi.

Türkiye, geçtiğimiz Cuma gününden beri Instagram'a uygulanan erişim engelini konuşuyor. Hükûmet, BTK aracılığıyla bir karar aldırdı ve Instagram'a erişim engeli getirdi. Hâl böyle olunca vatandaşlar, Instagram'a erişebilmek için VPN uygulamaları kullanmaya başladılar.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmî X hesabından konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Instagram yetkilileri ile bugün bir toplantı daha gerçekleştirileceği ifade edildi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklaması

Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı.



Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi.



Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek.



Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz.

Hükûmet yetkililerinin Instagram yetkilileri ile yapacağı görüşme, platforma yönelik erişim engelinin kaldırılmasını sağlayabilir gibi görünüyor. Ancak neler yaşanacağını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.