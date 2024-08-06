Adalet Bakanı, Instagram'ın Açılması İçin Gerekli Şartı Açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Instagram krizinin çözülmesi için gerekli şartı açıkladı. Bakan Tunç'a göre erişimi engellenen paylaşımların erişime açılması halinde platform da erişime yeniden açılabilir.

Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım platformu olan Instagram, Türkiye'de günlerdir yasaklı site konumunda bulunuyor. Bugüne kadar konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar yetkili tüm isimlerden çeşitli açıklamalar gelmişti. Son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Instagram'ın açılması için gerekli şart hakkında konuştu.

Bakan Tunç, BTK'nın erişim engeli kararının gerekçesini Instagram'a ilettiğini ifade ederken, "Türkiye Cumhuriyet devleti bir hukuk devleti. Herkes kanunlara uyacak. Türkiye’de yayın yapan sosyal medya kuruluşları, ülkemizin kanunlarına uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok." ifadelerini kullandı.

"BTK’nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa sorun ortadan kalkar"

Bakan Tunç'un belki de en önemli açıklaması Instagram'ın hangi şartlarda açılacağı konusundaki sözleriydi. "Sosyal medya şirketi eğer BTK’nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa sorun ortadan kalkar." diyen Tunç, "Yargı makamlarına intikal eden hususlar var. Kapatma kararına karşı açılan davalar var." şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Instagram krizi ile ilgili tüm açıklamaları şu şekilde:

Katalog suçlar dediğimiz; çocuk istismarı, terör suçları, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yasa dışı bahis gibi… Katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda bu yayının durdurulması yetkisi BTK’ya verilmiş bir yetki. Burada bu yetkiyi kullanan BTK hangi gerekçelerle bu yayın durdurma kararını aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Öncelikle bu yayının çıkarılmasıyla ilgili bildirimde bulunuyor. Bu yetki eğer suç teşkil eden bir yetkiyse soruşturma makamlarının devreye girmesi söz konusu.



BTK’nın gerekçeleri ilgili sosyal medya şirketine tebliğ edildi. Türkiye Cumhuriyet devleti bir hukuk devleti. Herkes kanunlara uyacak. Türkiye’de yayın yapan sosyal medya kuruluşları, ülkemizin kanunlarına uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok.

İnternette suç işlenmesinin önlenmesi konusunda devlete verilen görev varsa, devlet bu görevi kurumlarıyla beraber yapmak durumunda… BTK’nın vermiş olduğu kararın katalog suçlarla ilgili olduğu ifade edildi. Sosyal medya şirketi eğer BTK’nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa sorun ortadan kalkar.



Yargı makamlarına intikal eden hususlar var. Kapatma kararına karşı açılan davalar var. Bu davalar birleştirilerek idareden hangi gerekçeyle kapatma kararı verildiğine yönelik savunma alınacak. Ve sonrasında da yargımız karar verecektir.



Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği husus çok önemli. Heniye’nin öldürülmesi konusunda başsağlığı dileyen vatandaşlarımızın paylaşımlarına engel konuldu. Bu basın özgürlüğüne sığar mı? Siz sosyal medya şirketi olarak bazılarına izin verip, bazılarına izin vermeyeceksiniz. O zaman özgür bir ortam değilsiniz demektir. Siz basın özgürlüğüne inanıyorsanız o zaman o paylaşımların engellenmesine de karşı çıkmanız lazım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hassasiyetlerine de uygun yayın yapmak durumundasınız. Siz bir sosyal medya şirketi olarak kazanç sağlıyorsunuz.