Instagram'a Sonunda En Çok İstenen Özelliklerden Biri Geldi!

Instagram, kullanıcıların en çok istediği özelliklerden birini resmen kullanıma sundu. Artık karusel olarak adlandırılan, birden fazla görsel ve video ekleyebildiğiniz gönderileri paylaştıktan sonra da düzenleyebileceksiniz.

Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli yeni özellikler tanıtıyordu. En sevilen özelliklerden biri de bir gönderiye birden fazla fotoğraf veya video ekleyerek paylaşım yapmanızı sağlayan “karusel” olarak adlandırılan özellikti.

Şimdi ise şirket, bu özellik için kullanıcıların en çok istediği değişikliklerden birinin yapıldığını açıkladı. Artık kullanıcılar, paylaşım yaptıktan sonra gönderilerindeki fotoğraf ve videoları yeniden düzenleyebilecek.

Birden fazla fotoğraf ve video yer alan gönderileri düzenleyebileceksiniz

Şirket tarafından paylaşılan görüntülerden de görebileceğiniz üzere karusel olarak paylaştığınız gönderileri paylaştıktan sonra bile düzenleme imkânına sahip olacaksınız. Bu gönderilerdeki fotoğrafların düzenini beğenmediyseniz artık silmenize gerek kalmayacak, direkt düzenleme yapabileceksiniz.

Her özellikte olduğu gibi bu düzenleme özelliği de henüz herkese gelmemiş olabilir. Şİrket kademeli olarak kullanıma sunduğu için tüm kullanıcılara sunulması biraz zaman alabilir. Aşağıdan nasıl kullanıldığını açıkladı.

Instagram’da karusel gönderiler nasıl düzenlenir?

  • Adım #1: Profilinize girin ve düzenlemek istediğiniz gönderiyi seçin.
  • Adım #2: Sağ üstteki “…” kısmına basın.
  • Adım #3: “Düzenle” seçeneğine basın ve gönderiyi yeniden düzenleyin.
Instagram'da Bir Dönem Daha Sona Erdi: O Özellik Artık Kullanılamayacak! Instagram'da Bir Dönem Daha Sona Erdi: O Özellik Artık Kullanılamayacak!
Emeklilere ÖTV'siz Araba Alma İmkânı Tanıyacak Kanun Teklifi Meclis Sunuldu: İşte Detayları

Redmi Note 15 Serisi, ŞOK'ta Satışa Sunuldu (Çok Ucuza Samsung Telefon da Var)

Yeni Şarj Hizmeti Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı: İşte Çok Tartışılacak Değişiklikler

Yeni BMW i3 Tanıtıldı: 900 Kilometre Menzil, 600+ Beygir Güç...

Windows 11'e Gelecek Güncellemeler Açıklandı: Hem Performans Uçacak, Hem Yepyeni Özellikler Gelecek!

Samsung’un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, 3 Ayda Satıştan Kaldırıldı

