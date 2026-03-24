Instagram'a Sonunda En Çok İstenen Özelliklerden Biri Geldi!

Instagram, kullanıcıların en çok istediği özelliklerden birini resmen kullanıma sundu. Artık karusel olarak adlandırılan, birden fazla görsel ve video ekleyebildiğiniz gönderileri paylaştıktan sonra da düzenleyebileceksiniz.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli yeni özellikler tanıtıyordu. En sevilen özelliklerden biri de bir gönderiye birden fazla fotoğraf veya video ekleyerek paylaşım yapmanızı sağlayan “karusel” olarak adlandırılan özellikti.

Şimdi ise şirket, bu özellik için kullanıcıların en çok istediği değişikliklerden birinin yapıldığını açıkladı. Artık kullanıcılar, paylaşım yaptıktan sonra gönderilerindeki fotoğraf ve videoları yeniden düzenleyebilecek.

Birden fazla fotoğraf ve video yer alan gönderileri düzenleyebileceksiniz

Şirket tarafından paylaşılan görüntülerden de görebileceğiniz üzere karusel olarak paylaştığınız gönderileri paylaştıktan sonra bile düzenleme imkânına sahip olacaksınız. Bu gönderilerdeki fotoğrafların düzenini beğenmediyseniz artık silmenize gerek kalmayacak, direkt düzenleme yapabileceksiniz.

Her özellikte olduğu gibi bu düzenleme özelliği de henüz herkese gelmemiş olabilir. Şİrket kademeli olarak kullanıma sunduğu için tüm kullanıcılara sunulması biraz zaman alabilir. Aşağıdan nasıl kullanıldığını açıkladı.

Instagram’da karusel gönderiler nasıl düzenlenir?