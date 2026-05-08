Instagram, 8 Mayıs itibarıyla DM’lerde uçtan uca şifrelenmiş mesajlaşma desteğini sonlandırdı. Etkilenen kullanıcılar, saklamak istedikleri mesaj ve medyaları indirmek için uygulama içinde yönlendirilecek. Meta artık şifreli sohbetler için WhatsApp’ın kullanılmasını tavsiye ediyor.

Instagram’da özel mesajlar tarafında kullanıcıları yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi. Platform, 8 Mayıs 2026 itibarıyla uçtan uca şifrelenmiş mesajlaşma desteğini artık sunmuyor. Yani Instagram DM’lerinde daha önce kullanılabilen bu ekstra gizlilik katmanı, bundan sonra desteklenmeyecek.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Burada en baştan belirtelim: Bu değişiklik, “Instagram mesajlarınız herkes tarafından görülebilecek” anlamına gelmiyor. Ancak uçtan uca şifreleme, mesajların yalnızca gönderen ve alıcı tarafından okunabilmesini sağlayan en güçlü korumalardan biriydi. Bu destek kalktığı için DM’lerdeki gizlilik seviyesi artık eskisiyle aynı olmayacak.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Instagram DM’lerinde uçtan uca şifreleme neden kaldırıldı?

The Verge’e konuşan Meta sözcüsü Dina El-Kassaby Luce, kararın arkasındaki nedeni oldukça net bir ifadeyle açıkladı. Meta’ya göre Instagram’da uçtan uca şifreli DM seçeneğini kullanan kişi sayısı “çok azdı”. Bu nedenle şirket, özelliği Instagram’dan kaldırma kararı aldı.

Meta, Instagram’da bu özelliği sonlandırırken şifreli mesajlaşma isteyen kullanıcılar için WhatsApp’ı öneriyor. Bildiğiniz gibi WhatsApp’ta uçtan uca şifreleme uzun süredir varsayılan olarak sunuluyor. Instagram’da ise bu özellik daha sınırlı, isteğe bağlı ve çok daha az görünür bir seçenekti.

Etkilenen sohbetleriniz varsa mesaj ve medyaları indirmeniz gerekebilir

Instagram’ın bilgilendirmesine göre bu değişiklikten etkilenen sohbetleri olan kullanıcılar, saklamak istedikleri mesaj veya medyaları nasıl indirebileceklerine dair talimatları uygulama içinde görecek. Yani eski şifreli sohbetleriniz varsa, önemli içerikleri kaybetmemek için bu yönlendirmeleri takip etmeniz gerekecek.

Instagram’ın eski bir sürümünü kullanıyorsanız, etkilenen sohbetlerinizi indirmeden önce uygulamayı güncellemeniz de gerekebilir. Bu yüzden özellikle eski şifreli DM’lerde fotoğraf, video ya da önemli mesaj bulunan kullanıcıların uygulama bildirimlerini ve ayarlarını kontrol etmesinde fayda var.

Instagram mesajlarınız nasıl etkilenecek? Mesajlarınızı başkaları görebilecek mi?

Uçtan uca şifreleme, mesajın göndericiden alıcıya giderken yalnızca bu iki tarafın cihazlarında okunabilir olmasını sağlar. Göndereceğiniz bir mesaj, cihazınızda şifrelenir, kablolardan sunuculardan geçer ve alıcıya ulaştıktan sonra karşı tarafın cihazı bu şifreyi çözerek mesajın görülmesini sağlar. Mesaj karşı tarafa gidene kadar başkalarının eline geçse de şifre çözülemeyeceği için içeriği okunamaz. Aynı şey karşı taraf size bir mesaj gönderdiğinde de geçerli tabii. Bu yüzden özellik, özellikle gizliliğe önem veren kullanıcılar için kritik kabul ediliyordu.

Ancak Instagram’da bu desteğin kalkmasıyla birlikte DM’ler tamamen savunmasız hâle gelmiyor elbette. Ancak uçtan uca şifreleme gibi güçlü bir gizlilik katmanı artık olmayacağı için hassas bilgi paylaşırken daha dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle özel belgeler, kimlik bilgileri veya kişisel veriler DM üzerinden gönderilmemeli. Çünkü Instagram verilerinizi koruyor olsa da uçtan uca şifreleme olmadığında mesaj verileriniz üçüncü bir kişinin eline geçtiğinde okunabilir durumda olacak.

Instagram kullanıcıları şimdi ne yapmalı?

Instagram’da daha önce uçtan uca şifrelenmiş sohbetleri kullandıysanız ilk yapmanız gereken şey uygulamadaki uyarıları kontrol etmek olmalı. Saklamak istediğiniz medya veya mesajlar varsa, Instagram’ın göstereceği indirme adımlarını takip etmeniz gerekiyor. Eski sürüm kullanıyorsanız güncelleme yapmanız da istenebilir.

Bundan sonrası içinse Instagram DM’lerinde hassas bilgiler paylaşırken daha dikkatli olmakta fayda var. Uçtan uca şifreleme sizin için vazgeçilmezse Meta’nın da önerdiği gibi WhatsApp daha güvenli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Kısacası Instagram DM’leri kapanmıyor ama gizlilik tarafında önemli bir sayfa kapanıyor.